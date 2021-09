Falso ‘en línea’ en WhatsApp: ¿Qué es y cómo solucionarlo?

WhatsApp es por mucho la aplicación de mensajería instantánea favorita de muchos, ya que ofrece distintas funciones, como llamadas, videollamadas, compartir stickers e incluso Estados. Sin embargo, tiene algo llamado “falso ‘en línea’ en WhatsApp”, que es permanecer ‘en línea’ o conectado después de haber salido de la aplicación.

El falso ‘en línea’ de WhatsApp no es un problema dentro de la aplicación, pero sí ha provocado que las personas crean que algunos usuarios están ‘en línea’ para chatear, cuando no es así. Seguramente alguna vez te ha pasado, que te han dicho “Ví que estabas ‘en línea’ y no me respondiste”, cuando en realidad no lo estabas.

Pues bien, el falso ‘en línea’ de WhatsApp se debe a que la aplicación continúa trabajando en copias de seguridad después de que tú abandonas la app. Por esa razón, el ‘en línea’ permanece aproximadamente entre 15 y 30 segundos más. De hecho, el tiempo se puede alargar dependiendo de la velocidad de conexión a Internet de los demás usuarios.

¿Cómo solucionar el falso ‘en línea’ de WhatsApp?

A pesar de que el falso ‘en línea’ de WhatsApp no es precisamente un problema que hay que resolver, sí existe una alternativa para evitar aparecer como conectado después de abandonar la aplicación. Para ello, solo tienes que ingresar a los ‘Ajustes’ de tu teléfono, pulsar en la opción de ‘Aplicaciones’, elegir la de ‘WhatsApp’ y finalmente presionar en ‘Forzar detención’ o ‘Detener’. Con esto los procesos en segundo plano se detendrán por completo.

Con esta alternativa reducirás el tiempo del falso ‘en línea’ de WhatsApp. Pero, si no te molesta permanecer ‘en línea’ algunos segundos más, entonces no es necesario hacer nada. Así que sigue disfrutando de tu app favorita para mantenerte conectado con amigos y familia.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que te digan que estabas ‘en línea’ en WhatsApp y no respondiste, muéstrales esta información y más personas conocerán el falso ‘en línea’ de la app. 😉

