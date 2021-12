Esto fue lo más buscado en Google por los mexicanos en 2021

By

Cerca de dos décadas atrás, en Google crearon una herramienta para mostrar las búsquedas de los usuarios de todo el mundo. Google Trends se convirtió en un instrumento muy útil para los creadores de contenido digital, pero los datos curiosos que podemos obtener de lo más buscado en Google te sorprenderán y lo querrás compartir con los demás.

¿Cuáles fueron los temas que más les importaron a los mexicanos? ¿Qué dudas quisieron resolver durante el 2021? ¿Qué actores fueron los más buscados en Google? Estas y muchas otras preguntas pueden ser resueltas con el reporte anual de búsquedas.

Las listas de lo más buscado en Google se basan en términos de búsqueda cuyo mayor pico se ha producido este año en comparación con el año anterior. Te contamos sobre algunos datos que surgieron de esta comparación entre 2021 y 2020.

¿Qué fue lo más buscado en Google a nivel internacional?

A pesar de que en el 2021 la pandemia propició que gran parte de la población mundial continuara confinada, las búsquedas relacionadas con ese tema redujeron drásticamente para dar paso a otros temas que impactaron en todo el mundo.

En temas de comida podemos sentir un gran orgullo nacional, puesto que “Birria tacos” fue la frase más buscada en Google en todo el mundo. Después le siguieron algunos otros platillos como Nasi goreng, un plato de arroz típico de la cocina indonesia y malaya; pasta feta, una receta que muchos comenzaron a buscar después de que un usuario la volviera viral en TikTok, y la sopa de papa.

Mientras que en temas de deportes las principales búsquedas estuvieron relacionadas con la gimnasta Simone Biles quien se retiró de las competencias en los Juegos Olímpicos del 2021. También están en la cima de búsquedas el golfista Tiger Woods y Christian Eriksen quienes tuvieron problemas de salud.

En el rubro de entretenimiento, Marvel arrasó con el interés de los usuarios de Google al ser The Eternals y Black Widow las películas más buscadas en 2021. Además, en las series con mayor índice de búsqueda se posicionaron Wandavision y Loki entre las primeras cinco, solo por debajo de El juego del calamar.

Las principales búsquedas de Google en México en el 2021

Las principales búsquedas en México estuvieron relacionadas con las fechas de vacunación y los comprobantes, becas públicas, elecciones y las medallas olímpicas para mexicanos.

Los mexicanos también quisieron resolver las siguientes dudas: ¿Qué es postración? ¿Qué significa gpi? ¿Qué significa uwu? y por si te cabe alguna duda de que en México hay una gran cantidad de fanáticos de Marvel, la principal pregunta iniciada con “cómo” fue ¿Cómo se llama el martillo de Thor?.

Y siguiendo la tendencia y popularidad de esta franquicia de Disney, las películas que más generaron búsquedas en Google en México fueron The Eternals, Black Widow, Cruella y algunas otras que no pertenecen a la compañía del ratón como Venom y Godzilla vs. Kong.

Mientras que en cuestión de gadgets, el celular más buscado por los mexicanos fue el iPhone 13, el cual puedes encontrar en la Tienda en línea de Telcel para que sigas disfrutando de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Para conocer el resto de lo más buscado en Google por los mexicanos en todas las categorías visita Google Trends. Entretanto, cuéntanos, ¿qué es lo que más te sorprendió de este reporte anual de búsquedas?

