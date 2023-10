Este es el significado del punto verde en WhatsApp y así se activa

By

En nuestra constante búsqueda por entregarte lo último en noticias de tecnología móvil, te traemos la respuesta a una constante duda del gigante de la mensajería instantánea: ¿qué es ese pequeño punto verde al lado de los chats en WhatsApp? Aquí te contamos.

La app con más actualizaciones

Parte del encanto de WhatsApp radica en sus constantes actualizaciones y nuevas características, que siempre buscan mejorar la experiencia del usuario. Y la variedad de puntos de notificación y símbolos en los mensajes no son la excepción.

Por ejemplo, ¿has visto un pequeño punto verde al lado de algunos de tus chats? ¿Te has preguntado qué significa?

El punto verde que ves al lado de algunos chats en WhatsApp es una función de estado que indica que ese contacto te envió un mensaje que no has leído todavía. Se coloca automáticamente junto al nombre de tu contacto cuando te envía un mensaje.

Si el punto verde incluye un número dentro, quiere decir que el usuario mandó varios mensajes. Dicho número es determinado por la cantidad de mensajes que te enviaron.

Punto verde sin número dentro de WhatsApp

Si notas un punto verde junto al nombre de tu contacto y no tiene ningún número dentro, probablemente sea porque lo marcaste como no leído. Esta función es muy útil cuando quieres marcar una conversación para no dejarla pasar desapercibida.

Activar o desactivar esta función es bastante simple. Te decimos el paso a paso para marcar un mensaje como no leído en WhatsApp:

Abre la aplicación WhatsApp

Deja presionado sobre el chat que quieres marcar, esto desplegará un menú en donde visualizarás la opción ‘Marcar como no leído’.

Esto hace que la conversación tenga el punto verde del que te hablamos al inicio de esta nota. Si quieres desmarcar el chat, basta con que realices los mismos pasos anteriores ahora para desactivar este punto verde.

¿Ya conocías esta función?

