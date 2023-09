Esta IA dobla voces a cualquier idioma, el futuro del doblaje ha llegado

La inteligencia artificial no deja de sorprendernos con sus infinitas aplicaciones. En esta ocasión, la innovación llega al mundo del doblaje con una propuesta futurista. ¿Alguna vez imaginaste una IA capaz de doblar cualquier voz en diferentes idiomas? Pues ya existe, veamos cómo funciona.

La IA que te traduce a otro idioma

El doblaje es un arte que requiere de actores con talento y habilidades de voz excepcionales. El proceso tradicional de traducción y adaptación en la posproducción de películas y series es un trabajo detallado y artesanal. Sin embargo, HeyGen trabaja en una nueva inteligencia artificial que promete hacer el proceso más eficiente y accesible.

Desarrollado por los ingenieros de HeyGen, la IA es capaz de doblar la voz de cualquier actor a casi cualquier idioma. Esta IA utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para analizar y copiar la entonación y cadencia del hablante original, permitiendo mantener las emociones y la personalidad característica del personaje.

Pero la innovación no se detiene ahí. No solo es capaz de traducir, sino que adapta el diálogo al idioma al que se traduce, superando las barreras del lenguaje y abriendo nuevas posibilidades para la distribución de contenido audiovisual.

Otros usos que se le puede dar a la IA

Gracias a su capacidad de imitar voces con precisión, la IA de HeyGen no solo cambia el juego para el doblaje, sino que también podría tener aplicaciones en el campo de producción de audiolibros, publicidad y cualquier contenido que requiera voz en off.

El lanzamiento de esta IA abre una ventana hacia un futuro en que la tecnología y la creatividad se combinarán para, además, brindar a las personas la posibilidad de visitar destinos que antes no consideraban por la barrera del lenguaje.

Check out this short clip that it dubbed into Spanish and then Hindi.

The Spanish dub is pretty good (I speak Spanish), but the Hindi dub, I can’t confirm. Those that speak Hindi in my network, please confirm… pic.twitter.com/3Qohd7mTlv

— Creative Spark AI (@CreativeSparkAI) September 7, 2023

No cabe duda de que esta IA ayudará a mejorar la manera en la que nos comunicamos en todo el mundo. ¿Te gustaría utilizar esta increíble herramienta?

