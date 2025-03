Llega a México vivo V50 para capturar retratos profesionales

Ciudad de México, México, 13 de marzo 2025] vivo lanzó hoy en México su teléfono inteligente insignia con retrato más avanzado hasta la fecha, vivo V50, redefiniendo la experiencia del usuario para la expresión creativa. Con las capacidades de retrato profesional de ZEISS de última generación, V50 lleva la calidad visual a nuevas alturas, permitiendo a los usuarios capturar y compartir recuerdos con un estilo único y una claridad excepcional. Más allá de su destreza en imágenes, V50 cuenta con un diseño elegante y estético y un potente, 6,000 mAh de larga duración (TYP)[1] Batería BlueVolt con carga flash ultrarrápida de 90W[2]. Diseñado para una experiencia de usuario perfecta en varios escenarios, V50 se destaca por su rendimiento competitivo y mejoras de potencia.

“Con V50, estamos redefiniendo lo que un smartphone puede ofrecer en su categoría”, afirmó Diego Altuzar, VP & Country Manager de vivo México. “Su potente rendimiento, diseño sofisticado y avanzadas capacidades de retrato permiten a los usuarios capturar momentos inolvidables con una calidad excepcional. Desde el inicio, la serie vivo V ha estado enfocada en brindar a nuestros usuarios las mejores herramientas para inmortalizar los momentos más valiosos de la vida, y con el V50, damos un paso más hacia el futuro de la fotografía móvil”.

50MP[3] en cada lente: el retrato profesional distintivo de ZEISS

Impulsado por el sistema de imágenes de co-diseñado vivo ZEISS, V50 se establece como el retrato insignia del año. Para V50, vivo y ZEISS definen y persiguen conjuntamente todos los criterios necesarios para alcanzar el estándar ZEISS de calidad óptica y rendimiento de imágenes. Su exclusiva cámara principal ZEISS de 50 MP ofrece un rendimiento de nivel profesional en todas las lentes de la cámara trasera, lo que la convierte en la herramienta perfecta para capturar y preservar recuerdos conmovedores con un toque de sofisticación.

La cámara principal ZEISS OIS de 50 MP cuenta con un gran sensor súper sensible de 1/1,55″ para una captura de luz excepcional incluso en condiciones difíciles. La innovadora cámara VCS-Bionic Spectrum de vivo mejora aún más la calidad de la imagen al imitar el ojo humano para obtener colores más puros y reales. Un mini gimbal integrado y un diseño de estabilización independiente logran una estabilización de nivel DSLR CIPA 4.0[4], minimizando el desenfoque causado por el apretón de manos y permitiendo exposiciones nocturnas prolongadas para escenas nocturnas nítidas.

V50 presenta la tecnología de iluminación virtual de próxima generación de vivo, AI Aura Light Portrait 2.0. Utilizando algoritmos de IA y una luz de relleno ultrasuave de 143x[5], ofrece una iluminación multiángulo con calidad de estudio que es a la vez suave y atmosférica. Dos nuevos estilos de iluminación de retratos cinematográficos, Rembrandt Lighting y Butterfly Lighting, mejoran aún más sus retratos. Rembrandt Lighting crea un espectacular efecto tridimensional con una sutil luz de relleno lateral, mientras que Butterfly Lighting enfatiza los contornos faciales para una apariencia glamorosa.

Con retrato multifocal ZEISS, V50 ofrece distancias focales de 23 mm, 35 mm y 50 mm. Cada distancia focal se combina cuidadosamente con uno de los siete icónicos estilo bokeh de ZEISS: ZEISS estilo bokeh Biotar, ZEISS estilo bokeh B-Speed y ZEISS estilo bokeh Distagon, ZEISS estilo bokeh Sonnar, ZEISS estilo bokeh plano, ZEISS Cine-Flare retrato y ZEISS estilo bokeh cinematográfico. Esta completa selección crea un bokeh clásico y distintivo y una gradación de color ajustada por expertos para una apariencia distintiva.

Para impresionantes fotografías grupales, V50 cuenta con una cámara frontal para selfies grupales ZEISS de 50 MP con ángulo de visión de 92°.[6] y un lente gran angular con enfoque automático. Con el respaldo de AI 3D Studio Lighting 2.0, garantiza una claridad excepcional y una distorsión mínima, incluso a contraluz. Se complementa con un ángulo de 119°[7] en la cámara trasera ultra gran angular que captura sin esfuerzo grupos grandes y paisajes extensos. Gracias a los sensores de 50 MP, los usuarios pueden capturar momentos con detalles y claridad excepcionales, asegurando que cada imagen tenga una sensación de escala y profundidad.

Ya sea capturando retratos, vistas panorámicas o vibrantes tomas grupales con las cámaras frontal, trasera o ultra ancha, cada momento se puede grabar en video 4K ultra claro con una precisión vívida. V50 también presenta una gama de funciones interesantes para mejorar la expresión creativa. Por ejemplo, AI Image Studio ofrece un grupo de funciones de fotografía avanzadas, incluidas AI Photo Enhance y AI Erase 2.0.[8] para la eliminación de transeúntes impulsada por IA con un solo toque. El modo de cámara cinematográfica añade un toque de estilo vintage al replicar las texturas y la estética de la fotografía cinematográfica clásica. Y con Live Photo, los usuarios pueden capturar los momentos dinámicos de la vida con elegantes bordes que se adaptan al color y la exclusiva marca de agua de borde ZEISS.

La estética se une a la innovación: donde el diseño mejora la función

vivo V50 mejora la experiencia del usuario con su diseño elegante y ultraligero que se siente cómodo y refinado en la mano. La emblemática pantalla curva cuádruple mejora la visualización diaria con una experiencia visual inmersiva y de borde a borde. Sus biseles casi invisibles crean una pantalla perfecta que es perfecta para transmitir, jugar o simplemente disfrutar de imágenes vibrantes.

Desarrollado por la tecnología de apilamiento delgado patentada de vivo y una robusta batería de 6000 mAh (TYP)[9] BlueVolt Battery, V50 equilibra el rendimiento de vanguardia con una estética elegante. Una curvatura dorada de 41° y un marco central aerodinámico brindan un agarre cómodo para uso vertical y horizontal, ya sea que estés disfrutando de una maratón de películas, jugando o poniéndote al día con tus redes sociales favoritas. Sus esquinas curvas no sólo mejoran la usabilidad, sino que también añaden un toque de elegancia. La avanzada tecnología anti-mistouch de vivo reduce los toques accidentales, lo que lo hace ideal para sesiones de juego intensas donde un agarre firme es esencial.

V50 está disponible en dos colores, cada uno inspirado en la belleza de la naturaleza. Azul Estelar refleja el encanto resplandeciente del universo, con su cautivador efecto holográfico, mientras que Violeta Niebla evoca una atmósfera serena y romántica. V50 lleva el diseño un paso más allá al ser pionero en el proceso holográfico[10], creando un fascinante efecto 3D a simple vista en la combinación de colores Azul Estelar. El módulo de cámara de doble anillo combina funcionalidad con sofisticación a través de un grabado de lujo, un patrón de diamante de precisión mate y esquinas cortadas de alto brillo, lo que muestra la dedicación de vivo a la artesanía meticulosa.

Potencia y rendimiento duraderos: diseño ultradelgado, duración excepcional de la batería y eficiencia

El rendimiento excepcional de la batería de V50 es posible gracias a la combinación de hardware y software potentes. Con una enorme capacidad de 6000 mAh (TYP)[11] BlueVolt Battery en un cuerpo ultradelgado es un logro de diseño innovador logrado a través de múltiples tecnologías innovadoras. Estos incluyen un ánodo de silicio-carbono de segunda generación líder en la industria y la tecnología de encapsulación de batería patentada de vivo.

Esta potencia se adapta fácilmente al uso diario, ya sean sesiones de juego prolongadas, llamadas de trabajo consecutivas o entretenimiento en streaming. Con carga flash de 90 W[12], V50 puede ofrecer hasta 6 horas de tiempo de conversación después de solo 10 minutos de carga desde el 1%[13]. Para optimizar aún más el rendimiento, el modo de suspensión AI minimiza el consumo de energía durante la noche, mientras que el motor de carga inteligente se adapta inteligentemente a los hábitos del usuario y preserva la durabilidad de la batería a largo plazo, que sigue siendo confiable incluso después de cuatro años de uso.

El motor de V50 es la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3, que ofrece un rendimiento de nivel emblemático que ofrece un aumento del 15 % en el rendimiento de la CPU y una mejora del 50 % en la potencia de la GPU.[14]. Su unidad de red neuronal de IA y su ISP garantizan un lanzamiento fluido de aplicaciones, imágenes de juego mejoradas y tareas diarias optimizadas, todo ello manteniendo la eficiencia. Respaldado por evaluaciones de pruebas de software, el sistema está diseñado para brindar una experiencia de rendimiento perfecta por hasta 60 meses.[15]. Con 12 GB de RAM y hasta 12 GB de RAM extendida[16], V50 te permite ejecutar más de 40 aplicaciones simultáneamente con facilidad. La gestión inteligente del espacio ROM inactivo garantiza un rendimiento más rápido y una multitarea más fluida, ofreciendo una experiencia de usuario fluida incluso durante un uso intensivo. Además, V50 ofrece resistencia al agua y al polvo IP68 e IP69.[17], por lo que es ideal para diversos entornos.

vivo V50 ya está disponible en dos colores: Azul Estelar y Violeta Niebla con un precio de $16,999. Conócelo en tu Centro de Atención a Clientes más cercano o bien, visita Tienda en Línea Telcel y comprueba por ti mismo su funcionamiento y todas sus características.

Acerca de vivo

vivo es una empresa de tecnología que crea excelentes productos basados en un valor impulsado por el diseño, con dispositivos y servicios inteligentes como su núcleo. La empresa tiene como objetivo construir un puente entre los humanos y el mundo digital. A través de una creatividad única, vivo ofrece a los usuarios una vida móvil y digital cada vez más cómoda. Siguiendo los valores fundamentales de la empresa, que incluyen Benfen*, orientación al usuario, valor impulsado por el diseño, aprendizaje continuo y espíritu de equipo, vivo ha implementado una estrategia de desarrollo sostenible con la visión de convertirse en una corporación de clase mundial más saludable y sostenible.

Al tiempo que reúne y desarrolla los mejores talentos locales para ofrecer excelencia, vivo cuenta con el respaldo de una red de centros de I+D en Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai, Xi’an y más ciudades, centrándose en el desarrollo de tecnologías de consumo de última generación, incluidas 5G, inteligencia artificial, diseño industrial, sistemas de imágenes y otras tecnologías emergentes. vivo también ha creado una red de fabricación inteligente (incluidas las autorizadas por vivo), con una capacidad de producción anual de casi 200 millones de teléfonos inteligentes. Hasta ahora, vivo ha expandido su red de ventas en más de 60 países y regiones y es amado por más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

*”Benfen” es un término que describe la actitud de hacer las cosas correctas y hacer las cosas bien, que es la descripción ideal de la misión de vivo de crear valor para la sociedad.

Manténgase informado de las últimas novedades de vivo en https://www.vivo.com/es/about-vivo/news

[1] La capacidad típica de la batería es de 6000 mAh y la capacidad nominal es de 5870 mAh.

[2] Este producto está equipado con un cargador estándar vivo que admite una potencia de carga de hasta 90 W. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la escena y está sujeta al uso real.

[3] El valor de píxeles puede variar según los diferentes modos de cámara y está sujeto al uso real

[4] La estabilización a nivel de cámara CIPA 4.0 se prueba según el estándar de prueba CIPA 2014 utilizando la distancia focal de 23 mm de la cámara principal en cabeceo y guiñada.

[5] En comparación con un flash normal, la suavidad del Aura Light del V50 aumenta aproximadamente 143 veces. Los datos se obtienen de las pruebas de laboratorio de vivo.

[6] 90° después de tener en cuenta la distorsión.

[7] 109,2° después de tener en cuenta la distorsión.

[8] AI Erase 2.0 requiere una conexión de red.

[9] La capacidad típica de la batería es de 6000 mAh y la capacidad nominal es de 5870 mAh.

[10] El proceso holográfico se aplica únicamente a la edición Starry Blue.

[11] La capacidad típica de la batería es de 6000 mAh y la capacidad nominal es de 5870 mAh.

[12] Este producto está equipado con un cargador estándar vivo que admite una potencia de carga de hasta 90 W. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la escena y está sujeta al uso real.

[13] Los datos de carga provienen del laboratorio vivo. La temperatura ambiente y del teléfono es de 25°C±1°C. Con el 1 % del nivel de batería, todos los servicios y funciones del teléfono se desactivaron excepto las llamadas de voz, la pantalla apagada y se utilizó un cargador estándar oficial y un cable de datos. Los datos reales pueden variar según el entorno de prueba, la situación de carga, la temperatura original del teléfono, el desgaste prolongado de la batería y otros factores.

[14] Los datos de mejora del rendimiento se obtienen de la web oficial de Qualcomm, lo que supone una mejora respecto a la generación anterior.

[15] “Experiencia fluida de 60 meses” indica que el producto ha superado la prueba de fluidez de 60 meses en entornos de prueba de laboratorio in vivo mediante la optimización de software, hardware y otras tecnologías integrales. Sin embargo, una experiencia fluida de 60 meses no garantiza una ausencia absoluta de retrasos. Debido a diferencias en los entornos de red, hábitos de uso individuales y otros factores, la experiencia real puede variar.

[16] La RAM ampliada de 12 GB se realiza mediante software. La ROM/RAM disponible real es menor debido al almacenamiento del sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. Los datos se obtienen de pruebas de laboratorio vivo. La versión de memoria del dispositivo puede variar según la región.

[17] Este producto ha sido probado en condiciones controladas de laboratorio y tiene clasificación IP68 e IP69 según la norma IEC 60529-2013. Condiciones de prueba de resistencia al agua IP68: Sumergido en agua dulce estática hasta 1,5 metros durante hasta 30 minutos, con una diferencia de temperatura entre el agua y el dispositivo de menos de 5℃. Condiciones de prueba de resistencia al agua IP69: una velocidad de rotación de (5±1) rpm, ángulos de boquilla de 0°, 30°, 60° y 90°, un caudal de (15±1) L/min, una temperatura del agua de (80±5) ℃, un tiempo de prueba de 30 s/posición y el teléfono colocado en posición vertical con el puerto USB hacia abajo. Este producto no es un teléfono profesional resistente al agua. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y puede verse reducida debido al uso diario. No sumerja el teléfono en agua, agua de mar u otros líquidos durante el uso diario. No cargue el teléfono cuando esté mojado; en su lugar, límpielo y séquelo inmediatamente. Los daños causados por la entrada de líquido no están cubiertos por la garantía.

