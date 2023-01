En WhatsApp se podrá editar los mensajes ya enviados

By

No importa cuánto tiempo estuvimos deseando esta función en WhatsApp, ya está aquí. Conoce cómo llevar a cabo este increíble truco.

WhatsApp no ha dejado de sorprendernos con todas las nuevas funciones que ha añadido durante los últimos años.

Aunque desde el 2009 la aplicación ha evolucionado y mejorado cada vez más, el 2022 fue su mejor año, pues mejoró notablemente para convertirse en una de las redes sociales más completas.

No solo se han implementado funciones que cuidan significativamente nuestra privacidad y seguridad, sino que también, fueron añadidas muchísimas de las funciones más útiles y modernas que los usuarios estuvieron pidiendo tanto.

Editar mensajes enviados

Esta es una de las funciones que los usuarios de las redes sociales más han discutido durante varios años. Aunque en casi ninguna de las redes sociales es posible editar mensajes luego de enviarlos, a mucha gente esto le parece una gran idea.

Si has enviado un mensaje con errores ortográficos o cualquier otra equivocación que realmente necesites corregir, podría ser bastante útil editar el mensaje para no tener que eliminarlo y causar incomodidades, sin embargo, esto también podría traer consecuencias no muy agradables.

¿Qué sucedería si alguien te envía un mensaje ofensivo y cuando desees que los demás vean las pruebas, la persona ya haya cambiado el mensaje por otra cosa diferente? Sin duda esta función tendrá que tener sus excepciones y cuidados.

Editar mensajes de WhatsApp

Si WhatsApp emplea la posibilidad de editar mensajes que ya han sido enviados, se convertiría en una de las redes sociales más revolucionarias y, no es que no se haya posicionado así antes.

Resulta que, efectivamente, WhatsApp está trabajando en esta increíble función para que próximamente podamos utilizarla si lo deseamos. Aunque no sabemos cuándo estará disponible, es seguro que esto solo se podrá llevar a cabo durante los primeros 15 minutos después de enviado el mensaje.

También se dice que, probablemente, los cambios solo se podrán realizar si se trata de errores ortográficos y otro tipo de modificaciones que no alteren el contenido del mensaje, sin mencionar que después de los 15 minutos, no se podrá hacer ninguna modificación.

Definitivamente, esta función se convertirá en una de las mejores de WhatsApp. ¿Qué opinas de su adición a la app?

