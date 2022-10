El virus “Triada” de WhatsApp; guía para proteger tu información

By

A diferencia del pasado cuando no existía WhatsApp, hoy los virus ya no se encuentran únicamente en las páginas extrañas de Internet y nuestras computadoras ya no son las únicas expuestas.

Ahora los celulares también son susceptibles de ataques informáticos; estos pueden provenir de aplicaciones descargadas fuera de las tiendas y de aquellos enlaces que recibimos en mensajes de números desconocidos.

Cómo proteger nuestra información y evitar el virus Triada de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, por eso algunos hackers emplean engaños y trampas para que los usuarios de la plataforma descarguen el virus Triada a sus dispositivos móviles.

Dicho virus está ingresando a los dispositivos a través de la descarga de una supuesta versión mejorada de WhatsApp que dice “tener mejoras de privacidad y ser capaz de transferir archivos de hasta 700 MB”.

Al momento de ser descargada y obtener permisos de administrador, la aplicación comienza a obtener la información de las cuentas del dispositivo e incluso es capaz de suscribir a los usuarios a contenidos de paga.

Sobre eso, diversas empresas de antivirus han reportado que el mod llamado YoWhatsApp, también conocido como YoWA, contiene un virus troyano que NO está disponible en la App Store ni en Play Store, sino que se instala de manera externa y daña a los usuarios que lo descargaron a través de enlaces o de páginas apócrifas.

¿Cómo proteger tu información del virus Triada?

Para evitar que un virus como Triada se apodere de tu cuenta de WhatsApp, te recomendamos tener en cuenta los siguientes tres consejos:

No descargues aplicaciones de fuentes desconocidas. Incluso desde tu smartphone puedes bloquear la capacidad de descargar aplicaciones que no provengan de la Play Store o App Store. No instales aplicaciones de mensajería que no sean las versiones oficiales de los desarrolladores. Descarga un antivirus para tu teléfono que sea capaz de detectar un virus antes de la descarga de cualquier archivo o aplicación.

En conclusión, si deseas proteger la información de todos tus archivos y tus contraseñas tanto de tu computadora como de tu smartphone, puedes hacerlo con Norton Security Online que te protege contra todo tipo de amenazas, como aplicaciones riesgosas, robo o pérdida de identidad y sitios web diseñados para obtener tu información personal.

Cuéntanos, ¿ya cuentas con antivirus para proteger tu smartphone?

