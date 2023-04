El perro robot que usa ChatGPT para hablar con los humanos

La inteligencia artificial sigue avanzando y ahora, la empresa Levatas logró integrar a ChatGPT en un perro robot llamado Spot, creado por la empresa Boston Dynamics; el robot, ahora es capaz de hablar y brindar información en tiempo real en todas las misiones que realiza.

Por si no lo sabías, desde hace tiempo, estos robots ejecutan a diario misiones automatizadas en distintas partes del mundo, pero solían tener un gran problema; los resultados que arrojaban eran difíciles de entender.

Ahora, gracias a la integración de una interfaz desarrollada con la tecnología de ChatGPT que transforma el texto en voz, junto con un proceso de entrenamiento manual para entender información relevante y explicarla, ya no se necesita de especialistas para comprenderlos.

Boston Dynamics robot dog, Spot, can now answer questions thanks to #ChatGPT 🤯 Are you impressed or scared?

pic.twitter.com/1rEWM0YFn8

— Waivly (@Waivly) April 28, 2023