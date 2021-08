Día del Hashtag: Twitter revela nuevo emoji y los más exitosos trends

El 23 de agosto se festeja el nacimiento de una herramienta estrenada en Twitter hace catorce años: el Hashtag. Desde su lanzamiento, ha sido un elemento clave para identificar lo que sucede en el mundo, visibilizar movimientos sociales y, por qué no, para hacer peticiones con la esperanza de que llegue a la persona indicada –como estrenar el tráiler de Spider-Man: No Way Home–.

Para festejar el cumpleaños de esta herramienta, Twitter lanzó un nuevo emoji, el cual podrán disfrutar todos los usuarios a lo largo del día utilizando el hashtag #DíaDelHashtag. Además, también reveló las tendencias más exitosas por país.

Los hashtags más exitosos de Twitter en México

Por encima de las tendencias relacionadas con la pandemia o cualquier otra circunstancia mundial, los temas vinculados con el k-pop fueron los ganadores en este conteo que va del 1 de enero hasta el 30 de junio del 2021.

El hashtag que se coronó como el más exitoso de Twitter con el mayor número de usuarios usándolo fue #iHeartAwards. Tiene mucho sentido si consideramos que los diez más populares en México fueron relacionados con el k-pop y en este evento BTS se llevó el premio al ‘Mejor ejército de fans’. Los seguidores de la banda estaban sumamente emocionados y llegaron hasta los 187 millones de tweets utilizando el hashtag.

BTS y los hashtags más exitosos:

2. #BTS 150,747,090

3. WhatsHappeningInMyanmar 142,043,264

4. #BestFanArmy 110,461,620

5. #質問箱 102,545,847

6. #방탄소년단 99,755,564

7. #BBB21 95,120,525

8. #BTSArmy 79,414,262

9. #匿名質問募集中 75,752,448

10. #EXO 66,262,397

El creador del hashtag celebra el aniversario de su invento

Aunque la mayoría de las felicitaciones van dirigidas a Twitter, algunos usuarios también reconocieron el trabajo del diseñador gráfico que lo inventó: Chris Messina.

El diseñador que fundó el hashtag celebró el catorce aniversario de esta herramienta compartiendo la propuesta que presentó ante Twitter antes de convertirse en lo que hoy en día es.

Happy #HashtagDay! It’s the hashtag’s 14th #hashtagiversary! You can still read the original proposal that determined its fate: https://t.co/Z4CbRfX9aq https://t.co/lwKdhUPaPF — Chris Messina  (@chrismessina) August 23, 2021

Ahora dinos, ¿utilizaste alguno de los hashtag de k-pop más utilizados en lo que van del año?

