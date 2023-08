¿De verdad la tecnología nos está haciendo más productivos?

By

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, se supone que deberíamos ser más productivos que nunca, aprovechando las maravillas de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual y otras innovaciones que nos permiten hacer más en menos tiempo.

Pero la realidad es otra, pues a muchos les cuesta concentrarse, priorizar y terminar lo que empezaron. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿hay algo mal con la tecnología o somos nosotros los que no sabemos cómo utilizarla?

El potencial de la tecnología

El potencial que tiene la tecnología para mejorar nuestra vida y aumentar nuestra productividad es innegable. Gracias a ella, podemos acceder a una enorme cantidad de información y distintas herramientas que nos ayudan a aprender, resolver problemas y crear soluciones.

Además, podemos comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo, compartir ideas y trabajar en equipo de forma eficiente y efectiva. O bien, automatizar procesos para optimizar ciertas tareas y así ahorrar tiempo y dinero.

Es decir, la tecnología nos ofrece un enorme abanico de instrumentos y oportunidades, con los cuales podemos desarrollar nuestro talento y creatividad para hacer lo que nos gusta y, al mismo tiempo, contribuir a un propósito mayor.

Ahora, si queremos utilizar al máximo todo su potencial, debemos tener muy claro lo siguiente:

¿Qué queremos lograr? ¿Cómo podemos hacerlo?

Una vez que hayamos respondido esas preguntas, podremos elegir las herramientas adecuadas para lograr todas nuestras metas, evitando la sobrecarga de información y la procrastinación.

Las importancia de elegir a las personas adecuadas

La tecnología no es una varita mágica que nos hace más productivos por arte de magia. Más bien, es una herramienta cuyos resultados dependerán directamente de herramientas que tengamos y las personas que la usen.

Por eso, para ser más productivos con la tecnología, tenemos que empezar por elegir los mejores instrumentos como smartphones, máquinas u otras herramientas tecnológicas capaces de hacer lo que queremos con la mejor calidad posible.

Una vez teniendo eso, lo siguiente que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros mismos y conocer cuáles son nuestros puntos fuertes para así capacitarnos y adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Y al mismo tiempo, construir relaciones de confianza, respeto y colaboración con nuestros compañeros, proveedores y clientes. Las cuales nos permitirán trabajar de forma más fluida y eficaz.

En resumen, la tecnología por sí misma no nos vuelve productivos, ya que la productividad no es una cuestión de hacer más cosas en menos tiempo, sino de hacer las cosas correctas en el momento que se necesitan. Por lo tanto, es una cuestión de calidad y no de cantidad.

