¿Los hashtags todavía son relevantes para tus publicaciones?

Antes, los hashtags eran esenciales para enlazar tus publicaciones con las personas interesadas en ellas. La pregunta es si en 2024, con los algoritmos avanzados, ¿siguen siendo igual de relevantes?

¿Qué tan importantes son los hashtags para las redes sociales?

Aunque los hashtags siguen siendo comunes en las redes sociales, algunas plataformas como Threads, han comenzado a limitar su uso a una etiqueta por publicación.

Incluso LinkedIn a inicios de 2024, admitió que a pesar de seguir permitiendo el uso de hashtags: prioriza las palabras clave y los temas de conversación por encima de las etiquetas para mostrar contenido relevante.

¿Por qué sucede esto? Según Meta, uno de los objetivos de limitar el uso de los hashtags es reducir el spam de ciertos temas y discursos, así como fomentar la creación de contenido más auténtico.

Sin embargo, medios como Social Media Today, sugieren que la razón principal es que los algoritmos modernos ya no necesitan etiquetas para entender el contexto de una publicación.

En relación a esto, Elon Musk dijo recientemente: ” Por favor dejen de usar hashtags. El sistema ya no los necesita”.

Please stop using hashtags. The system doesn’t need them anymore and they look ugly. https://t.co/GKEp1v1wiB

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2024

Algo similar ocurre en Instagram, donde Adam Mosseri ha señalado repetidamente que los hashtags ofrecen beneficios mínimos para el descubrimiento. Por esta razón, además de limitar su uso, ha eliminado la opción de seguir hashtags.

¿Por qué los hashtags son un hábito difícil de abandonar?

A pesar de la creciente tendencia que busca eliminar los hashtags para posicionar publicaciones, algunos asesores y creadores de contenido siguen apostando por ellos.

Argumentan que estas etiquetas, siguen ayudando a que las publicaciones puedan conectarse con comunidades específicas o temas de nicho; lo que se traduce en más interacción.

Por lo tanto, a pesar de que investigaciones como la publicada por Richard van der Blom en LinkedIn, demuestran que su impacto real es limitado.

Para muchos usuarios, agregar hashtags se ha convertido en un hábito que no están dispuestos a dejar, a pesar de que su influencia sobre el alcance y rendimiento es prácticamente nula.

¿Se acerca el fin de los hashtags?

Si bien es cierto que los hashtags ya no tienen el impacto que solían tener. Si tu publicación no menciona explícitamente el tema del que trata o va dirigido hacia un nicho en específico, puede que te ayuden a reforzar algún mensaje o a conectar con tu comunidad.

Sin embargo, debido a que los algoritmos pueden detectar la relevancia de una publicación por su contexto y las interacciones que suelen tener los usuarios; han dejado de ser útiles para hacer viral una publicación.

Así que si te preguntas si vale la pena seguir usando hashtags para que las personas descubran tu marca o tu perfil el próximo año, la respuesta, salvo en algunas excepciones: no.

En resumen, aunque el fin de los hashtags no parece estar cerca. Teniendo en cuenta que los líderes de las redes sociales llevan tiempo señalado que ya no son tan relevantes como antes.

Una estrategia más efectiva para el siguiente año, puede ser enfocarse en la creación de contenido auténtico, considerando a los hashtags más como un elemento estético que estratégico.

Cuéntanos, ¿prefieres publicar con # o sin ellos?

