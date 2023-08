Consejos para mantener tu WhatsApp e Instagram seguros

By

Hoy en día es fundamental proteger nuestra información, especialmente en las apps donde compartimos diferentes aspectos de nuestra vida. En este sentido, Meta nos ofrece una serie de herramientas para cuidar de nuestros datos.

¿Cómo fortalecer la seguridad en las redes sociales de Meta?

Cinco consejos para mantener seguro tu WhatsApp

En WhatsApp, es común compartir en las conversaciones datos como ubicación, correos, contraseñas, cuentas, fotos, etcétera. Para proteger ese tipo de información, te sugerimos seguir estas recomendaciones y configuraciones:

1. Activar la verificación en dos pasos

Para hacerlo, entra a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y busca el apartado ‘Cuenta’; da clic en la opción ‘Verificación en dos pasos’ y pulsa ‘Activar’. Ingresa un código NIP de seis dígitos y no lo compartas con nadie.

2. En caso de que no uses el buzón de voz, desactívalo

Puedes hacerlo desde Mi Telcel o acudiendo a un Centro de Atención a Clientes. Otra opción es llamar al *264 si cuentas con Amigo Telcel o bien al *111 si cuentas con Plan de Renta.

3. No abras enlaces desconocidos, no solicitados o sospechosos

4. Configura quién puede ver tu foto de perfil y tus estados

En WhatsApp dirígete al apartado de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y enseguida da clic en ‘Privacidad’; ahí puedes escoger la información que quieres que vean todos los demás.

5. Verifica que las cuentas oficiales tengan un ícono verde con una palomita blanca

Esto quiere decir que son seguras y están verificadas. En caso de que no lo veas, aunque parezca seguro, no abras ningún enlace que provenga de ellas y no proporciones ninguna información.

¿Qué hacer en caso de robo o suplantación de identidad en WhatsApp?

1. Notifica a tus amigos y familiares sobre la situación, para que no caigan en una estafa.

2. Envía un correo a support@whatsapp.com con el asunto: Cuenta clonada/robada, contando los detalles y adjuntando el número de teléfono del perfil que se desea recuperar y solicita la verificación de la cuenta a través de un SMS.

3. Inicia sesión y confirma el código que te llegará por medio en un mensaje de texto.

Cuatro formas de aumentar la privacidad en tu perfil de Instagram

1. Mantén tu cuenta privada para evitar que los desconocidos vean y comenten tus historias y publicaciones.

2. Asegúrate de tener la autenticación de dos pasos activada.

Tal como ocurre con WhatsApp, te llegará una notificación con un código de inicio de sesión cada vez que alguien intente acceder a tu cuenta desde un dispositivo no reconocido.

3. Elimina los comentarios no deseados en tus fotos y reporta cualquier situación de acoso o bullying a través del servicio de ayuda.

4. Controla las fotos en donde apareces

Si alguien comparte fotos o videos sin tu consentimiento, puedes bloquearlo o bien, reportar el contenido para mantener siempre tu privacidad intacta.

Como ves, es muy sencillo configurar y aumentar la seguridad en tus aplicaciones de Meta.

Cuéntanos, ¿conoces otras formas de aumentar tu seguridad en estas apps?

