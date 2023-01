Conoce las señales que te dicen si ya es hora de cambiar tu celular

By

Si estás pensando en cambiar de celular, pero aún no te decides, conoce las señales que te indican si es hora de que estrenes el mejor equipo.

Tarde o temprano todos nos cuestionamos si es hora de cambiar el celular, y para decidirlo solemos preguntarnos cuándo fue la última vez que lo cambiamos y si aún podría funcionarnos por más tiempo.

Lo anterior, en ocasiones, sin tener en cuenta los diversos factores que dificultan nuestras labores diarias y que podrían solucionarse fácilmente con la compra de un equipo nuevo. Dicho esto, si aún no te decides por cambiar tu equipo, te decimos las señales que te indican si necesitas nuevo celular.

Señales que te indican si debes cambiar tu celular

1. Le toma mucho tiempo abrir aplicaciones a tu celular

En la actualidad, el navegar en redes sociales y mandar mensajes por WhatsApp con ciertos retrasos puede ser un indicador de que debes cambiar tu equipo. Pues al igual que sucede con los videojuegos móviles, cada día las aplicaciones son más pesadas y requieren de mayores recursos que pueden llevar al límite a los celulares antiguos.

Así que, si frecuentemente tienes que esperar a que carguen los mensajes o los stickers; si la pantalla de inicio o cualquier otra función de tus aplicaciones y videojuegos tarda minutos o ni siquiera te permite abrirlas o se cierren de manera inesperada, es el momento de encontrar un sustituto.

2. Liberas la memoria con frecuencia

Una de las grandes desventajas de los teléfonos antiguos era la memoria que antes o después, se quedaba sin espacio. A pesar de eso, aunque algunos aún parezcan funcionar con cierta normalidad, llega un punto en el que debes decidir si quieres conservar tu música y tus fotos o instalar las actualizaciones, eso en caso de que no haya sido descontinuada la versión del sistema operativo.

Cabe destacar que si te encuentras en esa situación, en poco tiempo tu teléfono ya no dejará que realices las funciones básicas y tendrás más frustraciones que alegrías, las cuales pueden resolverse buscando tu nuevo celular.

3. Debes cargar batería más de una vez al día

Ya sea que utilices mucho o poco tu teléfono, cualquier batería tiene una vida útil determinada que disminuye con el uso. Ahora bien, además del desgaste que la batería adquiere con el tiempo, debes tener en cuenta que si tu celular salió hace varios años, las versiones más recientes de las aplicaciones usan más recursos.

Por lo que si tu celular no es capaz de terminar un día normal con una sola carga, debes valorar si ya es momento de cambiar o no tu celular, ya que tanto las actualizaciones como las funciones normales pueden llegar afectar la duración de tu batería.

4. Tu sistema operativo está descontinuado

Otro de los grandes problemas que aquejan a los equipos más antiguos son las actualizaciones ya que, a medida que envejecen los teléfonos, los desarrolladores de sistemas operativos y de aplicaciones necesitan equipos más recientes para innovar y mejorar la experiencia del usuario.

Por lo tanto, suele ser inevitable que antes o después nuestros equipos pierdan compatibilidad con las últimas versiones de nuestras aplicaciones favoritas e incluso, con importantes actualizaciones de seguridad, por lo que también te recomendamos ver opciones de equipos más recientes.

5. No tiene giroscopio o lector de huellas

Como sabrás, hace algunos unos años los lectores de huella no eran demasiado populares, pero desde que los pagos con el celular se han hecho más frecuentes, se han convertido en algo imprescindible.

Por otra parte, el giroscopio, en caso de que no lo conozcas, es un sensor que sirve para la navegación en las aplicaciones de mapas y también para utilizar los últimos avances de realidad virtual, ya que cada vez más juegos y aplicaciones necesitarán usarlo en el futuro.

6. En secreto, deseas que se te rompa o se te pierda el celular

Por último, la única señal que no depende del rendimiento de tu equipo es esta. Y es que entendemos que cambiar de celular no es algo que se deba hacer hasta que no haya más remedio.

Dicho esto, ya sea que te guste mantenerte actualizado o bien, que por motivos laborales o escolares necesites los equipos con mayor innovación y tecnología, también te recomendamos actualizar tu equipo y usar tu otro celular para trabajos secundarios, tareas en específico o bien, para dárselo a los más pequeños.

Cuéntanos, ¿ya elegiste tu nuevo celular?

