Conoce las diferentes formas de reiniciar tu celular

¿Tu celular ya no funciona como antes? Te mostramos diferentes formas de reiniciarlo según el problema que tengas. Sigue leyendo.

¿Tu celular se ha vuelto lento? Antes de llevarlo al servicio técnico, conoce algunas de las mejores formas de restablecerlo y aprende cuándo usar cada una de ellas.

Tres diferentes formas de reiniciar tu celular

1. Un reinicio normal

Por si no lo sabías, el reinicio normal es el más básico de todos y a menudo resuelve problemas como una aplicación que no abre o un sonido que no se escucha.

Consiste en mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción de apagar el dispositivo en la pantalla y después, volver a encenderlo.

Este proceso cierra todas las aplicaciones que estaban abiertas y en los celulares que no son de última generación libera la memoria RAM, lo que puede mejorar el rendimiento del celular.

2. Reinicio forzado

Ahora bien, el reinicio forzado es una opción más drástica que el reinicio normal y se recomienda usarla solo si el celular no responde al botón de encendido o si la pantalla se queda congelada o en negro.

Este proceso corta la alimentación del dispositivo y lo obliga a apagarse y encenderse sin pasar por el proceso normal de cierre de aplicaciones. Esto puede solucionar problemas más graves, pero dependiendo de lo que se esté haciendo, también puede causar pérdida de datos.

Para hacer un reinicio forzado debes consultar los manuales de tu teléfono, ya sea Apple o Android. Pues algunos modelos necesitan que presiones ciertos botones que suelen ser diferentes dependiendo del modelo.

3. Reiniciar tu celular a su estado de fábrica

Por último, el reinicio de fábrica es la opción más radical y la última que debes considerar si ninguna de las anteriores funciona o si tu celular presenta un problema más serio, ya sea un virus o un error del sistema operativo.

Este proceso borra todos los datos, aplicaciones y configuraciones del dispositivo y lo deja como si fuera nuevo. Esto puede solucionar casi cualquier problema, pero también implica perder toda tu información personal y configurar tu celular desde cero.

Para hacer un reinicio de fábrica, debes ir al menú de ‘Ajustes’ y buscar la opción ‘Restablecer’ o ‘Restaurar los datos de fábrica’. Luego, debes seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla y confirmar la acción.

El celular se apagará y se iniciará un proceso de borrado y reinstalación del sistema operativo. Al finalizar, el celular se encenderá y te pedirá que lo configures como si fuera la primera vez que lo usas.

¿Qué hacer si ninguno de estos métodos funciona?

Antes que nada, debes saber que en los modelos más antiguos estas soluciones solo son temporales y solo es cuestión de tiempo para que tu equipo deje de funcionar por completo.

