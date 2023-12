Conoce el filtro que expande imágenes con inteligencia artificial en TikTok

TikTok, la plataforma de redes sociales que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos de hasta 60 segundos, se ha convertido en un fenómeno global, con millones de usuarios en todo el mundo.

En esta ocasión hablaremos sobre una de las funciones más impresionantes de TikTok: el filtro que te permite expandir tus imágenes con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

Esta herramienta se está volviendo muy popular en la plataforma y queremos contarte cómo puedes usarla paso a paso para que no te pierdas de esta increíble novedad.

Sigue leyendo y aprende cómo utilizar este increíble filtro.

El nuevo filtro de TikTok

TikTok ha revolucionado la forma en que consumimos y creamos contenido audiovisual. Su amplio catálogo de filtros y efectos para imágenes y vídeos ha dejado maravillada a la comunidad de Internet en varias ocasiones. Y esta vez no es la excepción.

El filtro que expande tus imágenes con IA ha llamado la atención de muchos usuarios que han compartido los sorprendentes resultados que han obtenido al utilizarlo.

Si aún no lo has probado y no sabes cómo hacerlo, no desesperes, estamos aquí para ayudarte.

El proceso es bastante sencillo si ya eres un usuario habitual de TikTok, ya que no necesitas utilizar ninguna herramienta externa. Todo lo que necesitas está disponible en la misma aplicación.

Paso a paso para usar este filtro

Para comenzar, necesitarás tener una o varias imágenes que desees expandir. Puede ser porque están recortadas o porque la toma no salió completa y perdiste algunos detalles en el camino.

Entonces, ¿cómo activas este increíble filtro de TikTok? Aquí te explicamos paso a paso:

Abre la aplicación TikTok y selecciona la opción ‘Efectos’ en el menú principal. Luego, haz clic en el ícono de la lupa para acceder al buscador.

en el menú principal. Luego, haz clic en el ícono de la lupa para acceder al buscador. En el buscador, puedes escribir algo breve como ‘IA expandir’ para localizar fácilmente el filtro que estamos buscando.

para localizar fácilmente el filtro que estamos buscando. Entre los múltiples efectos que aparecen, debes elegir el que tiene un ícono morado con la palabra ‘IA’. Haz clic en él para abrir el filtro.

Haz clic en él para abrir el filtro. Una vez abierto el filtro, verás un botón de ‘+’ en la parte inferior de la pantalla. Haz clic en él para buscar en tu dispositivo la imagen que deseas utilizar.

en la parte inferior de la pantalla. Haz clic en él para buscar en tu dispositivo la imagen que deseas utilizar. Cuando encuentres la imagen que quieres expandir, selecciona la opción y espera a que la plataforma haga los cambios necesarios con ayuda de la inteligencia artificial.

Después de unos segundos, podrás ver la imagen expandida. Quedarás asombrado al ver el resultado final, especialmente la forma en que la IA agregó las partes faltantes en tu fotografía.

Puedes seguir editando el material al agregar otros efectos, imágenes y sonidos para completar el video.

¡Y eso es todo! Ahora puedes disfrutar del filtro de TikTok que expande tus imágenes con IA. Experimenta y diviértete creando contenido visualmente impactante.

Recuerda que TikTok siempre está actualizando su catálogo de filtros y efectos, así que mantente al tanto de las novedades para descubrir nuevas herramientas creativas.

¿Qué esperas? ¡Ve y prueba este increíble filtro en TikTok y comparte tus resultados impresionantes con toda la comunidad digital!

¿Qué opinas de este increíble filtro?

