Conoce cuáles son los 10 emojis más populares de 2021

Los mensajes en redes sociales no serían tan expresivos y divertidos si no fuera por la cantidad de emojis que tenemos disponibles. Sin embargo, entre toda aquella variedad de caritas, símbolos y objetos, no podemos negar que cada usuario tiene sus favoritos o los que envía con mayor frecuencia. De hecho sí existe un informe que revela la popularidad de los emojis que se envían por la redes sociales durante todo el año. Por eso, presentamos el ranking de los 10 emojis más populares de 2021.

Los emojis más populares del año

El portal Unicode publicó un informe denominado Emoji Frequency que revela cuáles fueron los emojis más utilizados durante este año. Los resultados no han cambiado drásticamente respecto a 2019, la última vez que se emitió un informe con estas características:

De esta manera, descubrimos que no hemos perdido nuestra capacidad de reír, pues la ‘cara que llora de risa’ ocupa el trono del primer lugar. Así queda el ranking definitivo:

😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

De acuerdo con datos de Unicode, el uso de ‘😂’ es equivalente al 5% de todos los emojis que se utilizan. Es decir, de cada 100 emojis enviados, 5 corresponden a la ‘cara que llora de risa’.

Los emojis, la mejor forma de comunicarnos

En el informe también se revelan otros datos interesantes. Entre ellos destacan que el 92% de la población mundial utiliza emojis y que actualmente existen 3,663 emojis. Asimismo, se estima que el 82% del total de emojis compartidos figuran en el top 100 de los más usados. Esto quiere decir que los usuarios, básicamente, utilizan siempre los mismos emojis.

Algunos de los emojis más populares para transmitir emociones son:💋 💌 💘 💝 💖 💗 💓 💞 💕 💟 ❣ 💔 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍 💯 💢 💥 💫 💦 💨 🕳 💣 💬 👁️‍🗨️ 🗨 🗯 💭 💤.

Las caritas felices más populares son:😀 😃 😄 😁 😆 😅 🤣 😂 🙂 🙃 😉 😊 😇.

Las plantas más populares son: 💐 🌹 🥀 🌺 🌷 🌸 💮 🏵️ 🌻 🌼.

Mientras que ‘💪’ fue la parte del cuerpo más utilizada y ‘🦋’ se coronó como el emoji más utilizado en la categoría de animales.

¿Tú ya hiciste tu lista con los emojis que más utilizaste en el año? ¿El informe de Unicode coincide con tus hábitos de uso?

