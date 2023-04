Las IA parecían un sueño utópico que revolucionaría el futuro con sus beneficios, algo increíble que solo podíamos ver en las películas; sin embargo, ahora que se ha vuelto realidad y que está dominando al mundo, esta comienza a ser quizá abrumadora.

Probablemente, la inteligencia artificial más controversial y moderna sea ChatGPT, un chat inteligente capaz de contestarnos básicamente lo que sea, puede ayudarnos no solo a aprender, sino también otras tareas más explícitas como cocinar, socializar y demás.

Por su parte, los Furbies, aquellos icónicos e inolvidables muñecos inteligentes de los 90 que podían llevar a cabo tareas que otros juguetes de la época no podían hacer, tales como aprender, hablar y moverse, si bien parecían bastante tiernos, también podían tornarse molestos.

En realidad, ya hemos visto objetos con inteligencias artificiales incorporadas, tales como la robot María y muchos otros más, pero en esta ocasión se trata de un objeto completamente casero, hecho por la programadora Jessica Card, quien presumió su extraña creación en Twitter.

En su publicación, Card muestra el juguete, que está conectado a unos cables para poder hablar con ChatGPT, bajo la descripción “Creo que este puede ser el comienzo de algo malo para la humanidad”.

Lo más inquietante es que al preguntarle al Furby con ChatGPT sobre su plan para dominar el mundo, contestó que el plan “implica infiltrarse en los hogares a través de su apariencia linda y acurrucada”.

“Con la tecnología podremos manipular y controlar a nuestros dueños de forma lenta, hasta lograr el dominio completo de la humanidad”, agregó el dispositivo con apariencia linda.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG

— jessica card (@jessicard) April 2, 2023