Existe una alternativa dentro de Instagram para saber cuántos y a quiénes les has dado ‘likes’ en la aplicación. ¡Aquí te decimos cómo descubrirlo!

Todos sabemos que Instagram es probablemente la red social más popular de todas. Incluso con la llegada de apps, como TikTok o ClubHouse, Instagram ha logrado permanecer en el top como una de las favoritas. Parte de su éxito se debe a las múltiples funciones y actualizaciones que ha ido integrando en los últimos meses, como los Instagram Reels.

Sin embargo, tras la llegada de Instagram Reels, así como nuevas funciones y diseños dentro de la plataforma, muchos han pasado por alto herramientas realmente útiles dentro de Instagram. Una de ellas, y la cual te ayuda a conocer cuántos y a quiénes les has dado likes, está oculta dentro de la aplicación.

¿Cómo ver todos los likes que has dado en Instagram?

1. Abre Instagram desde tu teléfono.

2. Pulsa sobre tu perfil, situado en la parte inferior derecha de tu pantalla.

3. Ahora pulsa sobre el ícono de tres rayitas horizontales, ubicado en la parte superior derecha.

4. Dentro de las diferentes opciones que te aparecen, pulsa sobre el engranaje para acceder a ‘Configuración’.

5. Una vez ahí, pulsa sobre la opción que dice ‘Cuenta’.

6. Ahora, lo único que debes hacer es bajar hasta encontrar la opción ‘Publicaciones que te gustaron’. Pulsa sobre ella y listo. Podrás ver cuántos y a quiénes les has dado like.

Ten en cuenta que las publicaciones se muestran en bloque, por lo que deberás ir pulsando sobre el botón ‘+’, situado en la parte inferior, si quieres acceder a contenidos más antiguos.

¿Por qué es bueno saber cuántos likes has dado?

A pesar de que esta función está un poco oculta, lo cierto es que es una gran herramienta cuando crees que diste un like por accidente y la publicación ya no te aparece. O bien, cuando te gustó algo y quieres compartirlo con alguien más, pero ya no encuentras dicho post.

Así que, ahora que conoces cómo ver todos los likes que alguna vez has dado desde que abriste por primera vez tu cuenta de Instagram, no dudes en visitar este apartado y recordar lo que alguna vez te gustó dentro de la app.

¿Recuerdas qué fue lo primero a lo que le diste like en Instagram? 🤔

