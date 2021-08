By

Uno de los aspectos más importantes para WhatsApp con sus usuarios es proteger su privacidad y resguardar su seguridad. Por esa razón, existen herramientas dentro de la app que te permiten bloquear a un contacto o más, para evitar malas conversaciones o acoso dentro de la plataforma.

Esta herramienta es muy útil y de las más utilizadas dentro de la aplicación. Además, una de sus más grandes ventajas es que al bloquear a una persona, dicho contacto no recibe una notificación de alerta o un aviso que indique que ha sido bloqueado. Entonces, ¿cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp?

Si sospechas que algún conocido o amigo te bloqueó de WhatsApp, checa estas cuatro señales y verifica qué fue lo que pasó.

¿Cómo saber si te bloquearon de WhatsApp?

1. No puedes ver su última hora de conexión

Si entras al chat del contacto que crees que te bloqueó y no aparece si está ‘En línea’ o su última hora de conexión, es probable que te haya bloqueado. No obstante, existe la posibilidad de que dicho contacto solo haya configurado su privacidad dentro de WhatsApp para no mostrar dichos datos a los demás.

2. No aparecen las actualizaciones de su foto de perfil de WhatsApp

Otra señal de que un contacto te bloqueó es a través de su foto de perfil. En caso de que no puedas verla, es un indicador de que dicho contacto te bloqueó, sumado a lo anterior de no poder ver su última conexión.

3. Tus mensajes solo obtienen una palomita

Gracias al ‘doble check’ también puedes saber si un contacto te ha bloqueado. Si mandaste un mensaje y éste se queda solo con una palomita de recibido por mucho tiempo, quiere decir que tus mensajes no le llegarán a esa persona, probablemente porque te tiene bloqueado.

4. No puedes hacer llamadas o videollamadas

Finalmente, si intentas llamar o videollamar a dicha persona a través de WhatsApp y simplemente no entra la llamada, es una confirmación casi oficial de que te tiene bloqueado y no hay manera alguna de revertirlo.

¿Cómo saber cuántas personas te han bloqueado?

Realmente no existe un truco dentro de WhatsApp que te indique cuántas personas te han bloqueado, esto por cuestiones de seguridad y privacidad. Pero hay una app en Google Play de nombre WhatsTracker, la cual es completamente segura y te permite saber quiénes han visto tu perfil, tus estados y algunos datos sobre tu cuenta. Así podrás darte una idea de quienes te siguen y son tus amigos más activos dentro de WhatsApp.

Bloquear a un contacto en WhatsApp es una herramienta muy útil para evitar recibir mensajes de ciertas personas, así que tampoco dudes en utilizarla y disfrutar de WhatsApp sin preocupaciones.

¿Sospechas que alguien te bloqueó? Averígualo con las señales que aquí te compartimos.

