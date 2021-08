¿Cómo saber quién vio tu perfil de Facebook?

By

Saber quién ve nuestras publicaciones en cualquier red social siempre es de nuestro interés, incluso también lo es para los medios de comunicación y marcas que quieren conocer quiénes están interesados en su contenido. Y aunque hay varias aplicaciones que te pueden ayudar a descubrir quién vio tu perfil de Facebook, ahora hay una forma más segura de hacerlo sin tener que descargar nada.

Paso a paso para descubrir quién vio tu perfil de Facebook

Es un proceso complicado, pero también es la forma más segura de enterarte de quién anda curioseando en tu perfil de Facebook.

Este truco tendrá que ser por medio de la revisión del código HTML de tu muro, pero no te preocupes, los pasos son sencillos. No obstante, la desventaja en comparación con algunas aplicaciones, es que no podrás saber cuándo han revisado tu perfil.

Estos son los pasos a seguir para descubrir a los que visitan tu muro:

Primero debes entrar a la página principal de tu perfil de Facebook y darle clic a tu foto.

Una vez estando ahí, pulsa ‘F12’, ‘Control + Mayúsculas + I’ o ‘Control U’ para abrir el código fuente en otra pestaña. Una vez que veas el código fuente abierto en la parte izquierda de tu pantalla, activa el buscador con ‘Control F’ y busca “Buddy_ID”. Cada aparición de esta palabra significa un nuevo contacto que vio tu muro. Después de cada “Buddy_ID” encontrarás un código numérico. Solo deberás abrir una nueva pestaña con Facebook.com/ y pegar el código después de la diagonal. Ese link te llevará al perfil de la persona que entró a tu Facebook.

La app para descubrir quién te stalkea en Facebook

Para cualquiera de las siguientes aplicaciones deberás acceder a tu cuenta de Facebook desde la cual cada app se encargará de analizar la información sobre las personas que interactúan con tu contenido.

Una de ellas es qmiran, una aplicación que te servirá para descubrir información inédita de Instagram y Facebook. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play, y con ella podrás descubrir quién ha visto tu perfil de Facebook o Instagram, saber quién te ha bloqueado y hasta ver estadísticas de los contactos que más interactúan con tus historias o publicaciones.

Ya sea por medio de una aplicación o a través del código HTML, descubre quién ha visto tu perfil de Facebook. En HolaTelcel podrás encontrar todas las actualizaciones sobre tus apps favoritas y otros trucos más para que le saques todo el provecho a tus redes sociales.

