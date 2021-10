¿Cómo saber quién te agregó a su lista de contactos de WhatsApp?

By

Si en algún momento te has preguntado quién te tiene agregado a su lista de contactos de WhatsApp, ¡hay una forma de averiguarlo!

Hay veces en las que comenzamos conversaciones con personas con las que difícilmente nos comunicaremos después o al menos no lo haríamos constantemente. Suele suceder que, en esas ocasiones, no nos parece relevante agregar a ese usuario a nuestra lista de contactos de WhatsApp.

Pues bien, ahora podrás descubrir quiénes te han guardado en su lista de contactos de WhatsApp y quienes simplemente olvidaron tu chat con tu número de teléfono en tu nombre.

El truco para saber quién te agregó a su lista de contactos de WhatsApp

Este truco de WhatsApp es muy sencillo. Lo único que debes hacer es enviar un mensaje de difusión a todos tus contactos.

Para que el mensaje que envíes mediante una lista de difusión en WhatsApp llegue a los contactos que has elegido, ellos deberán haberte registrado en su libreta de contactos previamente. Es por ello que, en cuanto descubras quién no pudo recibir tu mensaje, te darás cuenta quiénes no te han registrado en su lista de contactos de WhatsApp.

La única desventaja de este truco es que no puedes descubrir algún número que no tengas registrado.

Paso a paso para hacer una lista de difusión en WhatsApp

Llevar a cabo este truco por medio de un mensaje de difusión es muy sencillo. Solo debes entrar a tu historial de chats y encontrarás en la parte posterior –a un costado de la sección ‘Crear grupo’– el botón ‘Listas de difusión’. Posteriormente, solo debes darle clic en ‘Nueva lista’ y seleccionar hasta 256 contactos.

Probablemente tengas que elegir muy bien qué mensaje enviar, ¡puesto que decenas de personas en tu lista de contactos de WhatsApp lo leerán! Sin embargo, después de hacerlo podrás descubrir quiénes sí te han registrado. Y tú, ¿probarías este efectivo truco?

