Cómo saber cuántas veces han visto tus estados de WhatsApp

Sabemos que la aplicación de mensajería instantánea es tu favorita no solo para enviar mensajes, sino para publicar estados con 24 horas de duración, tal y como lo haces en Instagram y Facebook. Sin embargo, en WhatsApp hay un truco específico para que sepas no solo quién, sino cuántas veces alguno de tus contactos ha visto tus estados, o sea el contenido temporal que subes.

Lee: WhatsApp: así puedes activar la ‘cámara secreta’ de la app

¿Cómo saber cuántas veces ven mis estados de WhatsApp?

De manera predeterminada, WhatsApp nos permite saber quiénes de nuestros contactos ven nuestros estados. Pero siempre y cuando tengamos activada la opción ‘Confirmación de lectura’. Lo que no es posible saber de manera directa es cuántas veces nuestros contactos ven el contenido que subimos.

Sin embargo, con WhatsApp Plus es posible. WhatsApp Plus es una aplicación externa y no oficial de Meta. Deberás tener cuidado, pues al no ser una herramienta autorizada, tu cuenta de WhatsApp podría ser suspendida si la usas en más de una ocasión.

Si quieres curiosear solo una vez y conservar tu cuenta oficial de WhatsApp, descubrirás que en WhatsApp Plus existen diversas herramientas para tener mayor privacidad. En ella puedes personalizar tus chats, modificar la ‘Confirmación de lectura’, elegir la hora de tu última conexión o, precisamente, ver cuántas veces alguno de tus contactos vio tus estados.

Si ya cuentas con la app, sigue estas instrucciones:

Publica un estado, luego de que tus contactos hayan comenzado a verlo y luego pulsa sobre el ícono del ojo que está en la parte inferior de la pantalla.

Después pulsa sobre el botón ‘Visto’ que está ubicado a lado de cada contacto.

Finalmente, podrás saber la cantidad de veces que un contacto ha visto tus estados.

¡Sigue descubriendo más trucos de WhatsApp! Aprovecha que con tu Plan Telcel Max Sin Límite tienes acceso de forma ilimitada a esta app, a Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y UBER para que sigas navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: Whatsapp Plus ¿qué es y cuáles son sus funciones?

No dejes de visitar HolaTelcel para mantenerte al tanto de los trucos y actualizaciones que WhatsApp siempre te ofrece.

Ahora ve: