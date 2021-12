¿Cómo optimizar tu teléfono para que vuelva a ser rápido?

By

Si has notado que tu teléfono ahora es más lento y ya no funciona como al principio, aquí te compartimos algunas recomendaciones de cómo optimizarlo para volverlo rápido.

Cuando conservas tu mismo teléfono durante muchos años es inevitable que sientas que se va volviendo lento, sin importar si es Android o iOS. Esto es completamente normal y a todos les ha pasado. Pero ¿sabías que puedes optimizar tu teléfono para que vuelva a ser rápido?

El que tu teléfono se vuelva lento con el tiempo, a diferencia de cuando lo adquiriste, se debe a que cuando era nuevo evidentemente no tenía aplicaciones o archivos guardados. La acumulación de descargas va saturando la memoria haciendo que el procesador trabaje en múltiples tareas al mismo tiempo. Pero aquí te compartimos algunas recomendaciones para optimizarlo y que quede como nuevo. Así que toma nota y aplícalas todas.

¿Cómo lograr que tu teléfono vuelva a ser igual de rápido que cuando era nuevo?

1. Libera espacio de almacenamiento

Para que un teléfono funcione rápido necesita un buen espacio de almacenamiento, solo así su velocidad será la correcta. Para ello, necesitas liberar espacio de memoria, eliminando archivos o apps que no utilices. O bien, puedes ocupar la función ‘Eliminar memoria caché’ de cada aplicación.

2. Desinstala aplicaciones que no utilices

Desinstala aplicaciones que ya no utilices frecuentemente o que no son importantes para tu vida diaria, ya que, a pesar de no ocuparlas constantemente, estas sí utilizan parte de tu almacenamiento interno y cada nueva actualización puede ralentizar tu teléfono.

3. Guarda tus archivos en una memoria externa

Esta tercera recomendación no es solo para volver más rápido tu teléfono, sino también para proteger y salvaguardar tus archivos importantes, como fotos o videos, en una memoria externa que no tenga oportunidad de perderse o fallar. De esta manera, contribuirás a liberar espacio de almacenamiento y tendrás un respaldo de tus archivos.

4. Instala versiones lite de tus redes sociales favoritas

Algunas aplicaciones como Facebook o Instagram poseen una versión lite disponible en Google Play, las cuales ocupan menos espacio de almacenamiento, son más rápidas y consumen menos batería de lo habitual.

5. Optimiza desde el menú de ‘Ajustes’ de tu teléfono

En la opción de ‘Ajustes’ de tu teléfono existe una opción con el nombre ‘Cuidado del dispositivo’; al pulsar sobre ella podrás hacer un análisis y optimización, detectar qué es lo que lo vuelve lento y solucionar el problema.

Es seguro que con estas recomendaciones notarás un cambio positivo en tu teléfono, pero si aún así sientes que su velocidad de trabajo no es tan rápida como quisieras, entonces este es buen momento para hacer un cambio.

Muchas personas pasan por alto optimizar su teléfono cada cierto tiempo para que no pierda velocidad. Que esto no te pase, aplica las recomendaciones anteriores y cuéntanos si te han sido de utilidad. 😃

