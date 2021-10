¿Cómo hacer las historias ‘Who are you in love with’ en Instagram?

¿Has notado que en tus historias hay muchos enamorados? Te decimos cómo conseguir la famosa etiqueta ‘Who are you in love with’ en Instagram.

Probablemente has notado que en tus historias de Instagram, muchas parejas han compartido a su enamorada, novio, amigos o hasta su mascota con una pegatina llamada ‘Who are you in love with’. Y si quieres unirte a esta tendencia que comenzó hace algunos días, te decimos paso a paso cómo hacerlo.

Lee: Instagram: Ya puedes publicar desde tu computadora y ¡más funciones!

¿Cómo conseguir la etiqueta ‘Who are you in love with’ de Instagram?

Aunque los filtros de Instagram son los que suelen volverse virales en las historias, ahora es una etiqueta –que nos alienta a compartir en ellas a quienes más queremos– la que está siendo usada por una gran cantidad de usuarios en estos momentos.

Si bien inició con parejas, hubo quienes aprovecharon para presumir a sus amigos, mascotas, familia, objetos o incluso a sí mismos.

En todo caso de que veas una historia de alguno de tus contactos con la etiqueta ‘Who are you in love with’, el proceso es muy sencillo: solo debes darle clic al botón ‘Tu turno’ y después aparecerán todos tus amigos que han usado la etiqueta. En la parte inferior, deberás volver a presionar el mismo botón y seleccionar la imagen o video que quieras compartir, la cual se colocará automáticamente detrás de la etiqueta.

Si eres de aquellos que adoran presumir a sus seres queridos en redes sociales, recuerda que con tu Plan Telcel Max Sin Límite puedes usar Instagram de manera ilimitada y compartir tus mejores momentos y seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cómo encontrar la etiqueta ‘De quién estás enamorado’ si ninguno de tus contactos la ha usado?

En el caso de que ninguno de tus contactos haya usado la etiqueta, estos son los pasos a seguir para conseguirla:

1) Escribe @astrida_03 en la barra de búsqueda y haz clic en el perfil.

2) Haz clic en la primera historia resaltada que dice ‘Agrega tu calcomanía’.

3) Busca en las historias la etiqueta “De quién estás enamorado”.

4) Repite el mismo procedimiento: Da clic en “Tu turno” y la pegatina se agregará automáticamente a tu historia.

Lee: Instagram: ¡Ahora podrás compartir Stories de hasta un minuto!

Ahora que ya sabes dónde encontrar la etiqueta, puedes unirte a esta tendencia de Instagram. Y tú, ¿a quién compartirías en esa historia tan especial?

Ahora ve: