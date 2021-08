¿Cómo editar fotos en Paint desde WhatsApp Web?

Una de las principales desventajas de WhatsApp Web es que no tenemos la posibilidad de editar fotos antes de enviarlas directamente desde la plataforma. Eso implica que tengamos que utilizar otras herramientas, incluso cuando solo queremos señalar algo muy sencillo. Por suerte, existe una alternativa para usar Paint desde la versión de escritorio de WhatsApp y crear increíbles ediciones.

La edición de imágenes en un nivel muy básico es una función que cuentan la mayoría de las redes sociales. Sin embargo, aunque WhatsApp Web se ha quedado atrás con esa actualización, puedes instalar Paint para poderla utilizar desde la plataforma y editar tus imágenes antes de enviarlas.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página Paint for Whatsapp Web desde la Chrome Web Store. En la parte superior encontrarás un botón que dice ‘Añadir a Chrome’. Una vez que lo selecciones deberás aceptar algunas actualizaciones y en cuanto lo hagas, ya podrás disfrutar de una serie de herramientas de edición en la versión de escritorio de WhatsApp.

Una vez instalado podrás agregar stickers y emojis a tus imágenes, modificar el tamaño, agregar texto o hacer trazos con el pincel sobre tus fotos.

