Cinco de los lanzamientos más destacados del CES 2025

El Consumer Electronics Show (CES) 2025, la feria más grande e importante de innovación tecnológica, ha deslumbrado al mundo con una serie de lanzamientos impresionantes en Las Vegas.

Entre el 7 y el 10 de enero, se revelaron algunos de los avances más sorprendentes de la tecnología. Aquí te compartimos los cinco lanzamientos más destacados del evento.

Lee: Prepárate para recibir estos nuevos ‘emojis’ en WhatsApp este 2025

Lenovo sorprendió al público con la ThinkBook Plus Gen 6, la primera computadora portátil con pantalla enrollable del mundo.

Su pantalla OLED se expande de 14 a 16.7 pulgadas con solo presionar un botón, ofreciendo una resolución adaptable que varía de 2000×1600 a 2000×2350 píxeles.

Esta computadora promete fusionar innovación y rendimiento. Su disponibilidad en Estados Unidos está prevista para junio de 2025, y se espera que poco a poco llegue a otros lugares del mundo.

Rokid presentó unas gafas inteligentes que ofrecen una pantalla de visualización frontal discreta y funcional.

Estas gafas permiten acceder a información en tiempo real, lo cual representa un paso significativo hacia la integración de la realidad aumentada en la vida cotidiana.

Equipadas con una pantalla micro-OLED, proyectan información directamente en el campo visual de la persona, como notificaciones, mapas y hasta traducciones en tiempo real.

Para quienes aman los videojuegos, Samsung lanzó el Odyssey 3D, un monitor de 27 pulgadas que ofrece experiencias tridimensionales sin necesidad de gafas especiales.

Gracias a su lente lenticular (un tipo de lente que proyecta imágenes diferentes a cada ojo) y una cámara estéreo frontal, este monitor utiliza inteligencia artificial para convertir contenido 2D en 3D, mejorando la experiencia inmersiva en juegos y otros contenidos visuales.

Honda sorprendió con la presentación de dos prototipos impresionantes, que marcan el inicio de su Serie 0: el SUV y el Saloon.

Estos vehículos eléctricos no solo destacan por su diseño sofisticado y avanzada tecnología, sino también por combinar elegancia y eficiencia con un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Con innovadoras características de seguridad y conectividad, los nuevos modelos de Honda están preparados para redefinir la experiencia de conducción en la industria automotriz.

La compañía Yukai Engineering presentó a Mirumi, un adorable robot con apariencia de perezoso y sensores integrados para interactuar con su entorno, diseñado para engancharse a la correa de tu bolso o mochila.

Con grandes ojos expresivos, el robot gira la cabeza con curiosidad para observar a su alrededor, pero si alguien intenta tocarlo, se muestra tímido y esconde su rostro.

Con este lanzamiento, Yukai Engineering continúa destacándose en la creación de robots que combinan funcionalidad y encanto.

Meet Mirumi! The snuggle-worthy, robot mascot that stole the show at CES 2025 and will steal your ❤️ with just one glance!https://t.co/t4Ag1y0peI pic.twitter.com/K28WF1a3QT

— DeHaven (@DeHavenAI) January 7, 2025