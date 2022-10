Cinco cosas que debe tener tu smartphone si juegas videojuegos

By

En la actualidad, el mundo de los videojuegos va más allá de las consolas, desarrollando en años recientes videojuegos increíbles capaces de ser ejecutados en smartphones; ofreciendo horas de diversión, sin necesidad de utilizar un mando, cables o televisión. Es decir, lo único que necesitamos es un smartphone compatible con los mejores juegos del momento.

En ese sentido hay quienes creen que lo único importante para jugar en un smartphone son dos cosas:

Gran capacidad de almacenamiento. Buena calidad de imagen.

Si bien, dichos aspectos influyen en nuestra experiencia al ejecutar y disfrutar los juegos, hay otros que debemos conocer para no equivocarnos a la hora de elegir el teléfono ideal para jugar; tales como el tipo chipset, la capacidad de procesamiento en el CPU, la unidad de procesamiento gráfico GPU, el almacenamiento de la batería, la sensibilidad táctil en pantalla y conectividad, entre otros.

Dicho lo anterior, si te consideras un verdadero gamer y buscas el teléfono móvil ideal para disfrutar tus videojuegos sin descanso, a continuación te explicaremos las cinco características indispensables que debe tener un smartphone para videojuegos.

Las cinco características indispensables de un smartphone para videojuegos

1. El chipset, procesador CPU y la unidad de procesamiento de gráficos o GPU y procesador de inteligencia artificial APU

Si hay una parte que afecta o beneficia el rendimiento de los videojuegos en tu smartphone es la del procesador, la GPU y la APU. Es decir, si bien el procesador es el responsable de hacer funcionar las aplicaciones y otros procesos en el celular, la GPU se encarga de hacer disfrutables tanto la velocidad como la resolución de nuestros juegos, algo crucial cuando reproducimos archivos de alta resolución e imágenes en movimiento, presentes en los juegos que tienen numerosos efectos visuales.

Además, algunos teléfonos cuentan con IA que ayuda a predecir de manera inteligente las imágenes que se despliegan en pantalla, lo cual se traduce en un aumento de calidad en los detalles.

Por otro lado, los chipsets gestionan el flujo de datos en tu smartphone, lo cual se traduce en la velocidad y el desempeño que pueden tener tus videojuegos favoritos. Por ejemplo, algunos de los chipset pensados para juegos son el Dimensity 900 de MediaTek, disponible en el OPPO Reno7 5G, el Dimensity 800U del OPPO Reno5 Z 5G o del vivo V21, así como el Dimensity 700 del Moto g50 5G o del Samsung Galaxy A22 5G.

Otro componente indispensable es la tarjeta gráfica, la cual es la clave para saber qué juegos pueden funcionar en tu smartphone y cuáles no harán ni el intento de arrancar.

Eso debido que al igual que en los ordenadores, la tarjeta gráfica determina si un teléfono es apto para un gamer o si bien, se trata de un simple aficionado a los juegos de palabras, por lo tanto, al momento de elegir un celular te recomendamos contar con una de las más potentes del mercado, como la Mali-G68 del OPPO Reno7 5G.

2. Duración de batería

Otra de las características importantes de un smartphone para videojuegos es que tenga la capacidad de ejecutar durante horas sin interrupciones cualquiera de tus juegos, para lo cual, no solo son necesarias las unidades de CPU y GPU de calidad, sino también una batería con buena capacidad.

De lo contrario, el consumo que requiere un videojuego de alta definición terminará por derretir las reservas de energía de tu smartphone y la diversión habrá terminado, sin mencionar, los beneficios que tienen algunos smartphones al contar con un administrador que gestiona los recursos e impide que las aplicaciones que no estés utilizando, drenen la energía.

Por lo tanto, debes intentar que tu nuevo teléfono tenga un mínimo de 3000 mAh de batería junto con una unidad GPU de alta calidad para que tu experiencia de juego sea totalmente satisfactoria. En ese sentido, los smartphones como el Xiaomi Redmi 10, el Motorola g41 o el Samsung Galaxy A22 5G que cuentan con baterías de 5,000 mAh son ideales para disfrutar tus juegos.

3. Pantalla y Resolución

Aunque algunas personas piensan que entre más grande es la pantalla de un teléfono, mejor es la definición, lo cierto es que no funciona de esa forma. Sobre eso, podemos decir que tener una pantalla de 6,1 pulgadas no es sinónimo de una experiencia superior en videojuegos si la resolución no es la adecuada.

Dicho lo anterior, al momento de elegir un celular debes hacerlo asegurándote de que el tamaño de la pantalla y la calidad de su resolución sean equivalentes. Por ejemplo si piensas elegir un celular con pantalla de 6 pulgadas, su resolución al menos debe ser HD (1080 X 720 píxeles) y al mismo tiempo, debe tener una velocidad de refresco mayor a 60 Hertz, la cual te permitirá visualizar y desplegar las imágenes con la fluidez suficiente para disfrutar al detalle de tus videojuegos.

4. Mecanismo de enfriamiento

Entendemos que los juegos para móvil son aplicaciones que revolucionan al máximo cualquier equipo, debido a eso, es normal que después de unos minutos de partida experimentemos el sobrecalentamiento de la CPU.

Por eso, uno de los principales apartados que contemplan los smartphone gaming de las principales marcas de lujo son las sofisticadas terminales de los sistemas de refrigeración automática, que evitan que el teléfono sufra una pérdida progresiva de su rendimiento y que se agote la batería. Dicha función es realizada por un algoritmo que controla las tareas que realiza el teléfono y agiliza la ventilación.

5. Optimización de software como Modo Juego

Por si no lo sabías, la mayoría de los teléfonos cuenta con la característica de modo de juego u otra función similar bastante útil para los usuarios cuando juegan en un teléfono con conexiones de red rápidas, maximizando el rendimiento de la CPU y disminuyendo la interferencia por llamadas o mensajes.

Cabe mencionar que muchos equipos incluso ofrecen divertidas funciones especiales como el cambio de voz durante el juego. Además, si eres fanático de los teléfonos inteligentes vivo, debes estar familiarizado con las funciones de juego que tienen estos dispositivos.

Por otro lado, si un teléfono inteligente se presenta como un socio de juegos, debes asegurarte de que las especificaciones de hardware, cuenten con un soporte de software útil y específico que maximice las funciones de juego en el celular.

La ventajas de la tecnología Mediatek

Conexión mejorada

Tip adicional, si consideras un teléfono con un chipset MediaTek podrías estar elevando tu nivel juego ya que las cinco características mencionadas con anterioridad son potenciadas por su tecnología HyperEngine presente en las familias de chipsets Helio y Dimensity que optimiza tales plataformas para que la experiencia de juego sea fluida, responsiva y con conexiones confiables y visualmente realistas.

Algunos smartphones con esta característica son el Motorola Edge 20 Lite, el Xiaomi Redmi 10, el OPPO Reno 5 Z 5G y el Samsung Galaxy A22 5G.

Además, HyperEngine cuenta con un motor de red inteligente que optimiza la conexión entre el teléfono y la antena de transmisión celular, incluso cuando la red está saturada o se encuentra en un área donde la señal de la torre celular o Wi-Fi es más débil, por lo que obtendrás una respuesta más rápida que te otorgará una conexión confiable y estable con el servidor del juego.

Además, cuentas con concurrencia de llamadas y datos. Por lo general, cuando un teléfono inteligente recibe una llamada, la conexión de datos se detiene. Para que la conexión de datos permanezca activa y que la conexión del servidor del juego nunca se caiga, la simultaneidad de llamadas y datos está habilitada. Donde las alternativas de la competencia dejan caer la conexión de datos 4G por hasta 20 segundos, MediaTek HyperEngine le permite diferir la llamada sin perder la conexión.

Excelentes gráficos

Otra de las funcionalidades de HyperEngine es que la entrada de la pantalla táctil se detecte de manera confiable y precisa sin retrasos y que el mundo del juego se transmita y represente de manera rápida y fluida.

Con esta tecnología MediaTek ha reducido también la latencia de procesamiento, para que las acciones que realizas sea vean reflejadas en pantalla de manera rápida. El resultado es un juego notablemente más fluido que alcanza los 60 o más FPS.

La gestión inteligente de recursos de los elementos de procesamiento del chipset, como CPU, GPU, memoria e incluso sus procesadores con IA, significa que tendrá las tasas de fotogramas de rendimiento sostenible más altas en los juegos. Esto mejora tu juego porque el FPS siempre es suave y confiable.

Reducción de consumo de energía

Los chipsets de la familia Helio generan un rendimiento más uniforme en motores de juegos de carga pesada, escenas exigentes y juegos intensos, mientras que el consumo de energía se reduce simultáneamente para juegos más prolongados.

Por si fuera poco, HyperEngine es tu aliado al implementar controles inteligentes del rendimiento térmico, la gestión de recursos consciente de la energía y los algoritmos avanzados.

En conclusión, no dudes más y ve a tu Centro de Atención Telcel más cercano o visita la Tienda en Línea Telcel donde puedes adquirir un gran equipo donde puedes pasar horas de diversión disfrutando de tus videojuegos. Sigue navegando y disfruta de la red de Telcel con la mayor Cobertura y Velocidad.

