Así puedes mantener tus chats no leídos hasta arriba en WhatsApp

¿Eres de las personas que suelen dejar en ‘visto’ a sus amigos o familiares porque olvidan responder los mensajes? Con este truco podrás mantener tus chats no leídos en la parte superior de tu historial de WhatsApp y así evitar este tipo de problemas.

En estos tiempos resulta muy problemático “dejar en visto” a alguien en WhatsApp, porque puede interpretarse como que estás ignorando a la persona que te escribió. Sin embargo, como esta app se ha convertido en una herramienta de trabajo, de organización entre amigos y familiares y hasta una opción para comunicarte con empresas, es muy común que entre tantas conversaciones se te pierdan algunos de los chats no leídos de tu WhatsApp, que olvides abrirlos y responder a esos contactos.

Pero no te preocupes, una vez que aprendas este truco para mantener tus chats no leídos hasta arriba de tu historial, ya no tendrás este problema.

¿Cómo mantener tus chats no leídos de WhatsApp hasta arriba de tu historial de conversaciones?

Para llevar a cabo este truco necesitas descargar una extensión de Google Chrome llamada WA Web Plus for WhatsApp; una vez descargada, la podrás encontrar en la parte superior derecha de la pestaña del buscador o bien dentro del ícono de rompecabezas en donde se almacenan todas las extensiones que has instalado.

Una vez que instalaste WA Web Plus for WhatsApp, abre WhatsApp Web en una nueva pestaña de Google Chrome y selecciona la extensión. Se abrirá un menú de funciones que puedes implementar en WhatsApp. Busca la opción ‘Pin unread chats to the top’ y selecciónala.

En automático verás cómo los chats que no has abierto se moverán al inicio de tu historial de conversaciones y se bajarán al lugar en el que se encontraban anteriormente hasta que los abras.

¡También puedes fijar los chats de WhatsApp!

Otra de las funciones que ofrece WhatsApp Web Plus for WhatsApp es poder fijar chats de forma permanente. De esta manera, las conversaciones individuales o grupales que elijas se quedarán siempre hasta arriba aunque las abras. Para poder activar esta función debes seleccionar ‘Pin unlimited chats’ (Fijar chats ilimitados) desde la misma extensión de Google Chrome y seleccionar los grupos o contactos que quieres que aparezcan primero.

La única desventaja es que ambas funciones solo se verán reflejadas en tu historial de chats de WhatsApp Web. Por ahora cuéntanos, ¿ya conocías esta extensión de Chrome?

