Aprende a encender la linterna de tu celular usando tu voz

Con el paso del tiempo, pareciera que la tecnología tiene como finalidad solucionarnos la vida en lo mayor posible, es por eso que nuestros celulares tienen funciones cada vez más cómodas y fáciles de operar, como los comandos de voz con los que cuenta el Asistente de Google.

Los comandos de voz

En un inicio, los comandos de voz se utilizaban para fines bastante específicos, como resolver problemas matemáticos y desde luego, ayudar a las personas que no pueden utilizar sus manos, pero la verdad es que los comandos eran un poco limitados.

Posteriormente, el que logró volverse más popular y común entre los usuarios había sido Siri, el asistente de iOS para usuarios de Apple que nos permitía hacer una gran variedad de acciones, mediante órdenes con nuestra voz, pero hoy en día Siri no es la única manera de utilizar comandos de voz.

No importa si eres una persona con discapacidades y no puedes usar tus manos, no importa si estás lavando los trastes y debes llamar a tu novio, o si eres de esas personas que aprovechan las comodidades de los avances tecnológicos al máximo, los comandos de voz definitivamente son una herramienta imperdible.

Encender la linterna con la voz

En iOS y en Android es posible encender la linterna de nuestro dispositivo muy fácilmente, utilizando el comando de voz sencillo que realizará la acción más rápido de lo que crees.

En iOS solo debes activar a Siri o al control de voz, que en casi todos los dispositivos se hace manteniendo presionado el botón de bloqueo y por último, mencionando en voz alta el comando ‘Encender linterna’.

En Android es realmente muy similar, ya que solo tenemos que activar nuestro asistente de Google diciendo “Hey Google” u “Ok Google” para posteriormente decir en voz alta “Enciende la linterna” y listo.

En ambos casos puedes usar el comando “Apagar linterna” o “Apaga la linterna” cuando desees. Además, si eres fan de Harry Potter puedes mencionar el comando “Lumos máxima” y la linterna de tu celular se encenderá, como si este fuese una varita mágica.

Ahora que conoces este comando tan útil, ¿cuáles son los que sueles utilizar con más frecuencia?

