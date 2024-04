X TV: la nueva aplicación para competir con Twitch y YouTube

X (antes Twitter) acaba de anunciar su próximo lanzamiento: X TV, una aplicación que se podrá ver desde una Smart TV enfocada en los videos.

¿Qué es y cómo funciona la nueva aplicación de X?

La nueva aplicación de X es una plataforma video-first, esto quiere decir que le permitirá a los usuarios explorar el contenido más reciente de X desde la comodidad de sus salas de estar.

Hace años que la aplicación lleva intentando hacer este cambio del celular a la televisión, pero ahora se hará realidad; con una nueva plataforma muy similar a YouTube.

Entre los contenidos destacados estarán los videos de diferentes influencers como Tucker Carlson y el podcast All-In. Aunque también habrá contenido variado sobre los temas más populares y relevantes de X.

Esto será posible, gracias a que los contenidos serán elegidos por una inteligencia artificial avanzada. Y en el futuro, X ofrecerá nuevas opciones publicitarias en la app de TV, nuevamente siguiendo el ejemplo de YouTube.

¿X busca competir con YouTube y Twitch?

Vale la pena recordar que la plataforma lleva intentando lograr esto desde el 2016.

Pues en su momento, Twitter priorizó el video en su estrategia de crecimiento, firmando contratos exclusivos con ligas deportivas para transmitir juegos en su aplicación.

Asimismo, lanzó apps para dispositivos como Apple TV y Xbox One, buscando que los usuarios consumieran su contenido en televisores. No obstante, esto no resonó con su audiencia, quienes preferían mantener las experiencias de video y texto separadas.

Sin embargo, en la actualidad los videos son el tipo de contenido que más se consume en Internet, un ejemplo de eso son el éxito de plataformas como TikTok y YouTube.

Asimismo, X TV quiere enfocarse en el contenido ‘En vivo’, igual que Twitch; donde las comunidades grandes le permiten ganar dinero a los creadores.

¿Cuándo estará disponible la aplicación X TV?

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento en México y el resto del mundo, la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, mencionó que será pronto.

Debido a esto, algunos rumores apuntan que será entre finales de 2024 y principios de 2025.

