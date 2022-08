WhatsApp aumenta el tiempo que tienes para borrar un mensaje

By

Han pasado 13 años desde el lanzamiento de WhatsApp y sigue siendo la red de mensajería instantánea más descargada en todo el mundo, pues es muy fácil de usar, es bastante eficiente y cuenta con numerosas funciones muy divertidas.

La plataforma se preocupa particularmente por la privacidad y seguridad de sus usuarios, especialmente porque desde hace muchos años WhatsApp se ha vuelto la aplicación más utilizada para mantenernos informados.

El conflicto de borrar mensajes en la app

Muchos malentendidos pueden resultar de una comunicación que no puedes apreciar en persona, por ello, WhatsApp lanzó una función que permite a sus usuarios eliminar mensajes enviados.

En caso de haber enviado un mensaje al contacto equivocado, con información que no era la correcta o, simplemente, en caso de haberse arrepentido de tal mensaje, todos tenemos la opción de eliminarlo y que no quede rastro de él. Aunque no debemos olvidar que nuestro remitente podrá saber que eliminamos el mensaje.

WhatsApp mejora su borrado de mensajes

Hasta hace poco, WhatsApp nos daba 7 minutos para pensar si queríamos o no borrar el mensaje que acabábamos de enviar. Ahora, como parte de la serie de fantásticas novedades que WhatsApp ha estado lanzando, se ha replanteado esta idea.

Si bien hace unos meses el periodo para borrar mensajes aumentó a 1 hora con 8 minutos, ahora se incrementó aún más, mucho más, pues por fin gozaremos de un periodo bastante considerable para replantearnos el haber enviado aquel mensaje; se trata de nada más y nada menos que 60 horas, es decir dos días y medio.

Esta función ya está disponible para todos los usuarios de WhatsApp, sin embargo, si aún no has podido utilizarla, solo debes asegurarte de tener la versión más reciente de la aplicación.

Sin duda alguna, esto nos da un gran respiro, especialmente en todas esas ocasiones en las que no estamos muy seguros de lo que enviamos. ¿Y tú ya hiciste uso de esta increíble función?

