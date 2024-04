¿Qué país prohibió X y por qué?

X se encuentra al borde de una prohibición en Brasil luego de que la plataforma no siguiera una orden judicial.

La situación comenzó cuando el juez Alexander de Moraes diera la orden a la plataforma X (antes Twitter) de cerrar ciertas cuentas que contaban con muchos seguidores.

No obstante, la plataforma decidió no seguir la solicitud del gobierno brasileño. En este sentido, desde la cuenta oficial de X indicaron que:

“Los ciudadanos de Brasil, independientemente de sus creencias políticas, tienen derecho a la libertad de expresión; el debido proceso y la transparencia.”

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action.

We do not know the reasons these blocking orders have been issued.

We do not know which posts are alleged to violate the…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 6, 2024