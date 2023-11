Mexicano crea escenario virtual para reunirse con su perrita fallecida

La realidad virtual o VR por sus siglas en inglés, nos permite visitar entornos fantásticos, recrear planos arquitectónicos, entre muchas otras cosas.

Los avances tecnológicos de los últimos años han ayudado a la sociedad a resolver situaciones de comunicación, transporte, salud, entre muchos otros rubros. Sin embargo, cada día nos sorprendemos de todo lo que se puede lograr cuando los sentimientos y la tecnología se unen.

Conoce esta increíble historia sobre un mexicano que se reunió con su mascota fallecida a través de la realidad virtual. Te contamos todos los detalles.

Cuando se trata del amor y el vínculo entre los humanos y sus mascotas, es difícil encontrar palabras para describir la profundidad de esos sentimientos.

Muchos hemos enfrentado la tristeza de perder a nuestros queridos animales, y esa pérdida puede dejar un vacío que parece casi imposible de llenar.

Sin embargo, los avances tecnológicos nos están brindando nuevas e increíbles formas de mantener la llama del recuerdo viva, como lo demuestra la historia de un mexicano que se reunió con su mascota fallecida gracias a la realidad virtual.

La historia de Daniel Esparza, un desarrollador VR mexicano, se volvió viral en las redes sociales luego de que el joven compartiera un proyecto de índole personal.

Daniel perdió recientemente a su amada mascota Sam. Como cualquier propietario acostumbrado al cuidado y compañía de su perrita, Daniel quedó devastado por esta partida sin precedentes.

El joven se encontraba en un estado de duelo y añoranza profunda. Por lo que decidió hacer uso de sus habilidades para el modelado 3D y la generación de entornos de realidad virtual.

El resultado es sumamente impresionante. A partir de imágenes tomadas en su último viaje a la playa con su perrita Sam, el joven recreó un escenario donde podrá visitarla cada que se lo proponga.

En el fondo el horizonte y Sam descansando junto a él. Sin lugar a dudas, imágenes que nos llenan los ojitos de lágrimas pensando en el pacífico momento, y que al mismo tiempo nos recuerdan a nuestros compañeritos de cuatro patas que se han adelantado en el camino.

I made a 3D scan of my dog Sam a couple of years ago. She passed away 7 month ago, I still miss her a lot. I still visit her in this beach scene I made in @UnrealEngine in VR because our last trip was supossed to be a little vacation in a beach, but her health didnt let us go. pic.twitter.com/5hQ1Ob9wCm

— Daniel.exe (@Wolkwhisky) October 31, 2023