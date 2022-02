Los ‘likes’ llegan a las historias de Instagram con esta nueva función

Nuestros padres solían cambiar de un canal a otro con el control del televisor para poder ver rápidamente los contenidos de cada canal. Nosotros hacemos algo similar con las historias de Instagram hasta encontrar aquella que realmente sea de nuestro interés.

Cuando aquello sucede no podemos evitar reaccionar con algún emoji. El punto es demostrar que estuvimos allí y que concordamos con lo que sea que se haya dicho en ella. El problema es que estos emojis enviados saturan la bandeja de mensajes privados. Para ello, la red social tiene una solución: los likes a las historias de Instagram.

Antes, reaccionar a una historia de Instagram con likes, emojis de corazón o cualquier otro, llenaba nuestra sección de mensajes privados. Para Instagram es muy importante brindarle mucha atención a esta sección y continuar potenciándola hasta convertirla en una plataforma que también sea predilecta para nuestras necesidades de mensajería instantánea.

Por dicha razón, ahora introducirá los likes a las historias de Instagram. Se tratara de reacciones que quedarán acumuladas en el historial de nuestra story, pero que no surtirán efecto en nuestra bandeja de mensajes privados. Este modus operandi será algo muy similar a lo que ya sucede con las stories de Facebook o Facebook Messenger.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022