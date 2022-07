Ahora se considerará tu calificación de Uber si quieres usar la app

By

Uber es una de las aplicaciones de transporte más descargadas y utilizadas en todo el mundo. Se lanzó en el año 2009 y llegó a Latinoamérica en el 2013.

La aplicación poco a poco tuvo éxito increíble, fascinando a los usuarios que estaban fascinados con el servicio.

Lee: ‘Soy tu fan’: revelan teaser de la nueva película de la serie

¿Cómo funciona Uber y la calificación?

Uber funciona de una manera sencilla:

Como usuario, solo debes descargar la aplicación, registrar tus datos básicos, agregar un método de pago y cuando necesites trasladarte, deberás pedir el viaje hacia la dirección específica.

Se te mostrarán diferentes tipos de viajes con diferentes precios, elige el que más te guste. Para entonces ya podrás ver la información del conductor con su calificación y una fotografía.

Al abordar el auto con las medidas sanitarias correspondientes, conocerás a tu conductor y podrás calificarlo al final del viaje.

Como conductor, debes registrar tu auto y posteriormente registrar tu información personal. Si eres aprobado podrás comenzar a trabajar como conductor de la app.

En muchas ocasiones, hay quienes rentan su automóvil para que otras personas lo conduzcan en Uber.

Lo cierto es que, así como tú puedes decidir si el servicio del conductor fue bueno o malo, para plasmarlo en su calificación de 1 a 5 estrellas, el conductor puede hacer lo mismo y calificar la experiencia que tuvo contigo como usuario.

Esto, para cuidar la seguridad e integridad de ambas partes, lo cual resulta totalmente justo, sin olvidar que las malas calificaciones al final obtienen sus consecuencias.

Lee: El niño que inspiró ‘El exorcista’ y se convirtió en ingeniero de la NASA

La gerente de comunicación de Uber, Cecilia Román, ha indicado recientemente que los conductores de Uber podrán aceptar tu viaje dependiendo de tu calificación de usuario, pues podrán poner un rango mínimo de calificación para los usuarios que transportan.

Esto significa que si bien, siempre ha importado mantener una buena calificación en Uber, ahora es aún más importante, pues de ella depende que consigas un conductor fácilmente.

Para conocer y poder cuidar tu calificación de usuario Uber, solo debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ir al centro de ‘Privacidad-Configuración’ en tu app de Uber

Pulsar en la opción ‘Privacidad’

Se te mostrará la opción ‘¿Quieres ver un resumen de cómo usas la app de Uber?’

Cuando pulses la opción anterior, verás un menú que dice ‘Ver mis calificaciones’

Algunas de las mejores ideas para tener una buena calificación, son ser respetuoso con tu conductor, llevar a cabo las medidas sanitarias, no tener malos comportamientos dentro del vehículo, no dejar suciedad en el vehículo y no ingresar con alimentos o sustancias estupefacientes.

Si quieres revisar tu calificación de Uber, recuerda que puedes disfrutar de esta app con tu Plan Telcel Max Sin Límite, así como todas tus redes sociales favoritas para que puedas seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Esta es una muy buena opción para mantener la seguridad de todos y cuidar nuestra buena experiencia dentro de la plataforma.

Y tú, ¿tienes una buena calificación en Uber?

Ahora ve: