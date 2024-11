Ahora puedes personalizar tu lista de contactos con cumpleaños, recordatorios y más

Si usas Android, ¡tenemos buenas noticias para ti! La aplicación Contactos de Google recibió una actualización que te permitirá gestionarlos de una mejor manera.

Además, Google está trabajando en un cambio significativo que transformará la forma en que organizas cada uno de tus contactos.

Te contamos de qué se trata.

La nueva interfaz de Contactos de Google simplifica el acceso a las opciones de contacto al eliminar el tradicional menú de tres puntos en favor de una experiencia más intuitiva y visualmente atractiva.

Ahora, en su lugar, encontrarás nuevos iconos para la configuración de contactos, lo que hará más fácil y rápido actualizar su información, asegurando que todo esté organizado de manera eficiente.

Además, se introdujo una nueva función de ‘Recordatorios’, que te permitirá configurar alertas para cumpleaños, aniversarios y otras fechas importantes de tus contactos. Así, nunca olvidarás una ocasión especial.

Pero eso no es todo. Google está desarrollando una innovadora característica que te permitirá identificar a tus contactos con emojis. En lugar de añadir una foto tradicional, podrás elegir entre usar un emoji, las iniciales de la persona o incluso dos letras de tu elección.

Además, tendrás la opción de modificar el color, el fondo y la fuente para personalizar tu lista de contactos de una manera única y divertida.

Esta actualización no solo mejorará la organización de tus contactos, sino que también aportará un toque de creatividad y estilo que se adapta a tus preferencias personales.

Emoji or Monogram? Google Contacts will soon let you set creative contact pictures

More options to customize contact images are coming to Google Contacts.

✅ Details/Demo Video- https://t.co/lA5yNf7d8P#Google #Android pic.twitter.com/kxp0km3b2J

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 6, 2024