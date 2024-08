¿A qué suena el verano? TikTok nos lo revela con su top 10 de canciones

By

TikTok se ha posicionado como una de las plataformas más influyentes en la industria musical. Desde su creación, ha sido un espacio para la creatividad y un trampolín para nuevas canciones que rápidamente se han convertido en éxitos globales.

Este verano no ha sido la excepción, ¿quieres conocer cuáles son los éxitos de esta temporada? Te contamos.

El ritmo del verano: lo más escuchado en TikTok

Las canciones que triunfan en TikTok tienen la capacidad única de capturar el espíritu del momento, a la vez que ofrece un reflejo de lo que está resonando en las mentes y corazones de su amplia audiencia.

La lista de las mejores canciones de TikTok para este verano incluye géneros variados, que van desde el reguetón hasta el pop alternativo, pasando por la música electrónica y el trap.

Encabezando la lista está Gata Only de FloyyMenor y Cris Mj, un auténtico himno en TikTok que ha logrado que personas de todo el mundo se unan a sus vibrantes ritmos.

Le siguen Nasty de Tinashe, una melodía que fusiona sensualidad con un ritmo contagioso, y MILLION DOLLAR BABY (VHS) de Tommy Richman, que destaca por su sonido nostálgico.

Billie Eilish también se hace presente con BIRDS OF A FEATHER, una pista introspectiva que ha capturado la imaginación de varias personas.

Además de estos grandes éxitos, la lista incluye temas que han generado sus propias tendencias dentro de la aplicación.

Por ejemplo, ESTE de El Alfa y Nfasis se ha convertido en el soundtrack de muchos videos de baile, mientras que Please Please Please de Sabrina Carpenter ha sido el fondo perfecto para confesiones y momentos emotivos.

El top 10 de esta temporada en TikTok

Aquí te compartimos el top 10 completo, ¿cuál es la canción que acompaña a tu tendencia favorita?

Gata Only – FloyyMenor and Cris Mj Nasty – Tinashe MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) – Sevdaliza Please Please Please – Sabrina Carpenter ESTE – El Alfa y Nfasis Tell Ur Girlfriend – Lay Bankz Si No Quieres No – Luis R. Conriquez y Neton Vega Si Antes Te Hubiera Conocido – KAROL G

Este top 10 no solo refleja las preferencias musicales del verano, sino que también marca las tendencias emergentes en TikTok.

Para las personas usuarias y creadoras de contenido, estas canciones no son solo música; son una fuente de inspiración para nuevas coreografías y formas de expresión.

Si quieres mantenerte al día con lo más popular en TikTok, esta lista es una excelente guía para descubrir las melodías que están marcando el ritmo del verano en todo el mundo.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de este listado?

