7 juegos en Google Play de pago y ahora gratis por el Buen Fin

No siempre ocurren momentos así, en que Google Play libera juegos para descargarlos completamente gratis. ¡Descárgalos todos y disfruta el Buen Fin!

El fin de semana más esperado del año ha llegado, ¡el Buen Fin 2021 ya inició! Esta es la oportunidad para cazar las mejores ofertas, adquirir eso que tanto has deseado y consentirte un poco.

Lo mejor de todo es que las ofertas Buen Fin no solo se limitan a tiendas físicas, sino que también aplican en tiendas virtuales y hoy te compartimos las mejores promociones de Google Play Store en juegos y entretenimiento que ya están disponibles. Oportunidades que no puedes dejar pasar, ya que aplicaciones con costo serán completamente gratuitas durante estos días, con las cuales pasarás horas de diversión si cuentas con un dispositivo con sistema operativo Android.

Así que toma nota e instala el juego que más te llame la atención.

Juegos gratis en Google Play por el Buen Fin 2021

1. House 2048

Si lo tuyo es la decoración de interiores, entonces House 2048 no puede faltar en tu teléfono, ya que se trata de un divertido juego en el cual puedes diseñar y decorar la habitación de tus sueños. Además, tienes que completar misiones, amueblar espacios y cumplir con tiempos récord.

Descárgalo gratis desde Google Play.

2. Bricks Breaker Pro gratis en el Buen Fin

Con más de 500 niveles, Bricks Breaker Pro pondrá a prueba tus habilidades, en donde tienes que derribar la mayor cantidad de bloques para acumular puntos, completar misiones y pasar de nivel. Cuenta con poderes que te permiten eliminar mayor cantidad de bloques e integra diferentes escenarios y retos diarios.

Descárgalo gratis desde este enlace.

3. Infinite Puzzle

El juego es sencillo, tienes que unir los puntos sin que las líneas se crucen entre sí logrando diferentes figuras. Sin embargo, conforme vas avanzando de nivel Infinite Puzzle va aumentando de dificultad y las pruebas se vuelven cada vez más complicadas. Es la app ideal para pasar horas de diversión, poner a prueba tu mente y disfrutar que por ahora está gratis para teléfonos Android.

Descárgalo gratis desde Google Play

4. 2048 Puzzle Game

No hay nada mejor que un retador rompecabezas y 2048 Puzzle Game lo hace posible de manera virtual. El objetivo es ir completando los rompecabezas de acuerdo a los números, colores y secuencias establecidas. Parece fácil, pero necesitas de mucho ingenio para ir avanzando de nivel.

Descárgalo gratis desde este enlace.

5. Color Link Deluxe

Color Link Deluxe es también un juego de rompecabezas en el que debes construir tubos de diferentes colores a partir de diferentes puntos estratégicos dispersos alrededor de la pantalla. El propósito es cubrir toda la cuadrícula y formar redes de tuberías sin que choquen entre ellas.

Descárgalo gratis desde Google Play.

6. Empire Warriors TD Premium

Empire Warriors TD Premium es una gran opción si lo tuyo es la aventura y defensa. Además, te sorprenderá la increíble calidad de sus gráficos en formato 2D, la cual combina a la perfección las funciones del juego con las misiones de lucha, con desafíos épicos y momentos de mucha diversión.

Descárgalo gratis desde este enlace.

7. Verdad o Reto Pro en oferta por el Buen Fin

Seguramente has jugado Verdad o Reto físicamente, pero siempre existe el inconveniente de que las preguntas o los retos se terminan. Con Verdad o Reto Pro en Google Play ya no será así, ya que posee infinidad de desafíos divertidos para jugar en pareja, familia o entre amigos. A diferencia del resto de los juegos, este sí tiene costo pero por el Buen Fin solo pagarás $10 pesos.

Descárgalo gratis desde Google Play.

Estas son solo algunas recomendaciones para pasar un buen rato, aprovechando las ofertas de Buen Fin y la diversidad de opciones que Google Play tiene para ti. Así que no dudes en entrar a tu tienda de aplicaciones favorita a buscar esa app o juego que siempre has querido, pues encontrarás muchas más ofertas. No olvides compartir este tip para que todos aprovechen las promociones del Buen Fin. 😊

