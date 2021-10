6 razones por las que podrían cancelar tu cuenta según WhatsApp

By

WhatsApp ha implementado nuevos cambios en sus políticas de seguridad y privacidad, y con ello nuevas reglas que, al no ser cumplidas, podrían cancelar tu cuenta.

WhatsApp continúa mejorando su servicio para beneficio de sus más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo. Parte de ello involucra ponerse estrictos en cuanto a las normas de seguridad y privacidad. Por ello, WhatsApp ha compartido seis razones por las que la aplicación podría suspender o cancelar tu cuenta de manera indefinida.

Para que no te suceda y puedas seguir disfrutando de WhatsApp sin límite, aquí te compartimos las seis normas o reglas que debes cumplir para que tu cuenta siga activa. ¡Presta mucha atención! 👀

6 razones por las que WhatsApp podría cancelar tu cuenta

1. Hacer spam en teléfonos desconocidos

Al enviar mensajes repetitivos y masivos a teléfonos que no tienes agregados en tu lista de contactos, WhatsApp lo tomará como spam y atraerá su atención. Esto provocará que revisen exhaustivamente tu cuenta y, de ser necesario, cancelarla y formar parte de la lista de teléfonos baneados por parte de la app.

2. Ser bloqueado

Si tú número o cuenta de WhatsApp es bloqueada por muchas personas, alrededor de cinco o más, la plataforma también se verá en la necesidad de revisar tu perfil, cuenta, chats y si encuentra mensajes irrelevantes o no deseados, ocasionará que te bloqueen.

3. Compartir información falsa o mensajes engañosos

Al difundir rumores, información falsa, enlaces con malware, material obsceno o simplemente mensajes ofensivos, WhatsApp está obligado a cancelar tu cuenta de manera indefinida. De hecho, dependiendo la gravedad de la situación, también hay posibilidad de enfrentarte a la ley. Por esa razón, cuida mucho lo que compartes a través de la app.

4. Ser reportado por alguien más en WhatsApp

Al igual que ser bloqueado, si WhatsApp detecta que tu cuenta ha sido reportada en varias ocasiones, tendrá que averiguar qué es lo que está sucediendo. Si la aplicación encuentra mensajes ofensivos, innecesarios o impertinentes, la app puede tomar acciones contra ti y, en primer lugar, cancelar tu cuenta.

5. Utilizar apps no adecuadas

Si utilizas el mismo número de teléfono para abrir cuentas no autorizadas de WhatsApp no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, también podrías ser acreedor a que tu cuenta sea cancelada. Esto se debe a que la app busca que menos usuarios caigan en plataformas falsas, sin seguridad y expongan su información o datos personales.

6. Subir o compartir material con derechos de autor en WhatsApp

Otra regla importante dentro de la plataforma es que no puedes enviar o subir a tus ‘Estados’ material con Copyright o protegidos por derechos de autor en WhatsApp. De ser así, serías acreedor a una penalización, como que tu cuenta sea cancelada.

Ahora que conoces las nuevas (y no tan nuevas), presta mucha más atención a lo que compartes a través de la app. Esta es una nueva manera de protegerte contra personas que no hacen correcto uso de la plataforma y que así todos puedan disfrutar de ella sin preocupaciones.

¿Conocías todas estas reglas de WhatsApp? ¡Se mucho más cuidadoso de ahora en adelante! 😉

