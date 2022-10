¡Ya te extrañamos Hagrid! Muere Robbie Coltrane a los 72 años

Aunque probablemente su papel de Hagrid fue el más icónico en la carrera de Coltrane, durante su vida ganó cinco premios Bafta, otorgados por la Academia de cine y televisión británica, ganando tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su interpretación en Cracker.

¿Por qué su papel de Hagrid fue tan importante?

Robbie Coltrane también conocido por su participación en las películas de James Bond GoldenEye y The World is not Enough y quien fuese nombrado en 2006 como Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, probablemente será mejor recordado como Hagrid.

Lo anterior, se debe a que sus actuaciones fueron capaces de proyectar amor y comprensión, los cuales sirvieron como guía y alegraron tanto a niños como adultos en el mundo. Y debido a eso, según su manager, Belinda Wright, a menudo recibía a la semana un gran número de cartas de sus admiradores.

Al respecto de su fallecimiento, la familia del actor dio las gracias a toda la plantilla de médicos y enfermeros del hospital Forth Valley Royal de Lambert, en Escocia, por los cuidados, el cariño y diplomacia con la que atendieron a un magnífico ser humano como lo fue Robbie Coltrane.

Robbie fue descrito por sus amigos y colaboradores como una persona leal, dotado de un enorme talento e inteligencia y un ingenio brillante que cambió y dio luz, tanto a las personas que lo conocían como aquellos que tuvieron la fortuna de ver sus interpretaciones en pantalla.

Una forma de rendir un homenaje a nuestro querido Hagrid

Descanse en Paz Robbie Coltrane.

