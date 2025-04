El cantautor mexicano Macario Martínez acaba de lanzar una canción en colaboración con The Last of Us que está conquistando al público.

¿Cómo surgió esta colaboración y qué inspiración tiene detrás? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este lanzamiento.

La historia detrás de Si te mentí

Ahora el artista nos sorprende con Si te mentí, una canción que está escrita desde la perspectiva de Joel, uno de los protagonistas de The Last of Us.

Ahora el artista nos sorprende con Si te mentí, una canción que está escrita desde la perspectiva de Joel, uno de los protagonistas de The Last of Us.

La letra refleja el dilema emocional de Joel al mentirle a Ellie para protegerla, destacando la complejidad de su relación.

Martínez comentó que buscó capturar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie y cómo esa conexión lo lleva a tomar decisiones difíciles. ​

La canción combina el estilo folk característico de Martínez con influencias del compositor Gustavo Santaolalla, quien ha sido clave en la ambientación musical de la serie.

El resultado es una pieza que suena con la intensidad emocional que caracteriza a The Last of Us.​ ¡Escúchala aquí!:

Esta colaboración marca un hito en la carrera de Macario Martínez, consolidándolo como una de las voces emergentes más prometedoras de la música mexicana.

Su capacidad para conectar con historias profundas y transmitir emociones complejas ha sido reconocida tanto por la crítica como por el público.​

