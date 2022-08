Winnie the Pooh: Todo lo que sabemos de la nueva película de terror

By

'Winnie the Pooh: Blood and Honey', ¿conocías la próxima versión de terror de este personaje? Aquí te contamos de qué tratará y el porqué de este filme.

Durante un siglo, Winnie the Pooh ha sido uno de los personajes infantiles más queridos en el mundo de los cuentos y la animación. A partir de ahora, la Ley de Derechos de Autor en los Estados Unidos hizo que la propiedad intelectual de los cuentos, y por lo tanto de los personajes de Winnie Pooh, pasaran a formar parte del dominio público en ese país.

Lo anterior quiere decir que a partir de ahora cualquier persona en el planeta puede usar la imagen y la trama de los personajes, modificarla y venderla, sin tener que pagar por el uso de imagen.

La trama de Winnie the Pooh: Blood and Honey

La película nos presenta a Winnie Pooh y a Piglet como los villanos principales, quienes son abandonados por un Christopher Robin recién ingresado a la universidad. A partir de eso, su vida se vuelve complicada al no haber nadie que les dé comida.

Esta situación fuerza a los personajes, quienes para entonces son esencialmente salvajes, a tener que defenderse entre ellos por largo tiempo, volviendo a sus raíces animales y dejando atrás su ternura y amabilidad para salir a buscar presas y poder sobrevivir.

A este respecto, el director, Rhys Waterfield, comentó que entiende que la trama puede ser absurda, por lo que buscó balancear el horror y la comedia para otorgar una experiencia que dé miedo, pero al mismo tiempo risa.

Según Waterfield, no habrá forma en que los fans de la versión original confundan su producción con cualquier cosa del pasado, pues tanto en los pósters como en los tráilers y las imágenes promocionales, no hay nada que nos pudiera hacer pensar que es una película infantil.

Por otro lado, la producción mencionó que personajes como Tigger, y otros, no aparecerán en la película debido a que aún están protegidos por la Ley de Derechos de Autor y no son parte del dominio público.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Winnie Pooh?

Por el momento, no hay fecha de estreno para Winnie the Pooh: Blood and Honey, sin embargo, algunos reportes apuntan a que la película pueda llegar a cines a finales de 2022 o principios del 2023.

Cuéntanos, ¿te emociona ver la versión terrorífica de Winnie Pooh en la pantalla grande?

