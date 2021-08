Willem Dafoe confesó si será parte de ‘Spider-Man: No Way Home’

By

Mientras todos esperan el primer trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’, Willem Dafoe dio pistas sobre su regreso como el Duende Verde.

Una de las películas más esperadas del año es sin duda Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega del Hombre Araña en Marvel Studios protagonizada por Tom Holland y de la cual se han revelado muy pocos detalles a tan solo unos meses de su estreno. Sin embargo, las teorías y rumores no paran y ahora se cree que Willem Dafoe podría formar parte de la producción nuevamente como el Duende Verde.

Los rumores de que algunos actores del elenco de la primera trilogía de Spider-Man formarían parte de la nueva entrega comenzaron desde que se confirmó el multiverso en Spider-Man: No Way Home. Primeramente con la participación de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina). Pero ¿qué hay de Willem Dafoe?

Willem Dafoe podría volver como el Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

The Wrap entrevistó al actor estadounidense de 66 años años de edad y aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su participación en Spider-Man: No Way Home. Pero Willem solo se limitó a decir “Sin comentarios”, dejando una puerta abierta a posibles teorías sobre su regreso como Norman Osborne, el más famoso villano de Spider-Man.

“Tengo muchas cosas en marcha ahora. Y, ya sabes, siempre siento que cuando una película se estrena, es cuando es el momento de hablar de ella”, fueron las palabras de Willem Dafoe.

De ser ciertas todas las teorías que los fans han especulado con respecto a la próxima entrega, indudablemente Spider-Man: No Way Home sería un éxito en taquilla. Más aún si se hiciera realidad la participación de Tobey Maguire, Andrew Garflied y ahora, Willem Dafoe.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre en cines, así que dinos, ¿te gustaría ver en pantalla grande a Willem Dafoe al lado de Tom Holland? 😱

