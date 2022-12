Videojuegos: conoce los más esperados para el año 2023

Durante los últimos años, la industria de los videojuegos genera ganancias por encima superiores a la musical y a la cinematográfica.

Por ello, los estudios desarrolladores cada vez dedican más presupuesto, tiempo y personal a la creación de un nuevo título.

Lee: Juguetes de los 90 que todos queríamos pedir a los Reyes Magos

Lanzamientos de videojuegos más esperados para el 2023

Existen franquicias dentro del mundo de los videojuegos que han sobrevivido al tiempo por medio del adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades del público que las sigue.

Residen Evil 4 (Remake)

Este título fue lanzado originalmente en el año 2005 para la consola Nintendo Gamecube. Sin embargo, pareciera que el tiempo no ha pasado por encima de él, ya que cada vez hay más fanáticos de esta franquicia, pero en especial de este título.

La comunidad gamer se encuentra a la expectativa de este lanzamiento, pues las entregas previas de los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 fueron un éxito, por lo que este, al ser una de las entregas más queridas, también es uno de los que tiene la vara más alta.

Este título llegará al PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox el 24 de marzo del siguiente año.

Street fighter 6

Hay un sin fin de juegos de peleas, sin embargo, este es uno de los favoritos de los jugadores más experimentados. Y no es para menos, pues Street fighter, fue uno de los primeros títulos en los cuales se podían realizar combos.

Esto le sumó un nivel competitivo enorme a la franquicia. Recordemos también que con cada entrega de Street fighter vienen también modificaciones al modo de juego, esto con la intención de enriquecer la experiencia del jugador. Por lo que estamos seguros de que Street fighter 6 será increíble.

Se espera su lanzamiento para el día 2 de junio del 2023 y estará disponible para el Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5.

The legend of Zelda: Tears of the Kingdom

¿Qué se puede decir de The legend of Zelda que no se haya dicho antes? Esta franquicia siempre ha sido una de las favoritas de la comunidad gamer, no solo por el hecho de ser de las primeras que existieron en Nintendo, sino por habernos sumergido en un mundo de aventura y fantasía del cual no queremos dejar de ser parte.

The legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la continuación de The legend of Zelda: Breath of the wild y por lo que sabemos será un poco más oscuro, muy al estilo de The legend of Zelda: Majoras Mask.

Se espera que este título sea lanzado el 12 de mayo del 2023 para la consola Nintendo Switch.

Silent hill 2

Regresando al mundo de los relanzamientos, la desarrolladora Konami, apostó por su clásico juego de terror Silent hill 2,el cual es recordado por muchos como uno de los juegos más aterradores que han existido.

Sabemos que el título recibió un tratamiento para mejorar sus gráficos, pues este fue lanzado en 2001, ahora, a más de dos décadas, es justo y preciso regresarlo a la vida y posicionarlo como lo que siempre ha sido, un excelente juego de terror, mismo que seguirá espantando a futuras generaciones.

Podrás espantarte con este terrorífico juego a partir del 21 de octubre del 2023 y estará disponible en PlayStation 5 y PC.

Lee: Xbox: así puedes jugar sin consola en iOS y Android

Si lo tuyo son los videojuegos de terror, recuerda que puedes jugar en tu consola favorita con la mejor conexión a internet, con Internet en tu Casa Plus 5G, que cuenta con hasta 50 Mbps por $499 al mes e incluye Claro video para que sigas disfrutando de tus series y películas favoritas. Continúa navegando con #TelcelLaMejorRed y #MayorVelocidad.

No cabe duda de que los videojuegos son y serán considerados en el futuro como una de las nuevas bellas artes. ¿Cuál es tu videojuego favorito?

Ahora ve: