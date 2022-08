Olivia Newton: protagonista de la película ‘Vaselina’ muere a los 73 años

La película Vaselina, por su canciones y sus coreografías fue y sigue siendo, una de las producciones más espectaculares de Hollywood. Pero hoy, a sus 73 años falleció Olivia Newton, actriz y cantante Australiana quién interpretó a Sandy en Vaselina.

Lee: Summer Lovin: Todo lo que se sabe de la precuela de Vaselina

Vaselina; el legado que nos deja Olivia Newton

Aunque tenía poca experiencia en la actuación, a su 28 años, sin saberlo se aventuró a interpretar uno de los personajes más emblemáticos del cine musical. Dando vida a Sandy, una estudiante australiana transferida; de carácter dulce, que a lo largo de toda la película, junto con Travolta, teje uno de los romances que marcaron a varias generaciones.

En ese sentido, por su manera de actuar y de cantar Newton junto a John Travolta hicieron de las canciones You’re The One That I Want y Summer Nights, algunas de las más populares que seguimos escuchando hasta el día de hoy, eso, sin mencionar su deslumbrante interpretación en solitario de Hopeless Devoted To You.

Una breve historia sobre su carrera y Vaselina

Olivia grabó su primer sencillo en Inglaterra en 1966 y aunque obtuvo varios reconocimientos de carácter internacional, fue hasta 1973, cuando su canción Let Be There se convirtió en un éxito al entrar en los primeros 10 puestos de las estaciones de música Country.

Después, con sus canciones I Honestly Love You, Have You Never Been Mello y Please Mr. Please. Se confirmo el talento musical que poseía. El cual, en el año de 1978 la llevó a ser la protagonista de la película de Vaselina; que se convirtió en la película más taquillera en ese entonces y un fenómeno cultural que estará marcado en la posteridad.

A partir de eso, conservó su imagen aparentemente ruda y sensual y, en sus siguientes álbumes, combinó un sonido pop y vanguardista con letras irreverentes, que le valieron estar prohibida en algunas estaciones de radio en 1981.

Lee: ‘Siempre el mismo día’ será adaptada en formato de serie para Netflix

We go together

A lo largo de toda su carrera, Olivia ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes. Murió hoy, lunes 8 de agosto de 2022, debido a un cáncer ubicado en la base de su columna vertebral. Era su tercer diagnóstico después de haber librado el cáncer de mama en los años 90 y en el 2017.

En su cuenta de Twitter, su esposo ha invitado a las personas a realizar donaciones a instituciones; que tratan y ayudan a diagnosticar el cáncer. Además, exhorta a las personas a que se realicen chequeos de manera constante y en caso de detectar algo, acudan con su médico.

We go together, es una de las últimas canciones que podemos ver en Vaselina y su tracción al español es; Vamos juntos, y parafraseando lo que dice la canción. A través de su arte y de su apoyo a las asociaciones que ayudan a las personas con cáncer, siempre estaremos juntos.

A manera de homenaje

Si quieres disfrutar de su magnífica forma de actuar y de cantar, recuerda que puedes disfrutar en compra o renta, de la película Vaselina en Claro video. Descanse en Paz Olivia Newton-John.