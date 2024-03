Un vistazo a Timothée Chalamet en la nueva película sobre Bob Dylan

A Complete Unknown, la nueva película sobre Bob Dylan dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet, comenzó oficialmente su producción.

Lee: Ari Aster prepara una película con Emma Stone y Joaquin Phoenix

A Complete Unknown explora la controversial transición de Bob Dylan de la guitarra acústica a la eléctrica en los años sesenta; narra su ascenso a la fama y su transformación en una leyenda de la música folk.

Con un enfoque diferente a otras películas biográficas, esta producción ofrece una visión íntima y auténtica de su trayectoria. De hecho, su director dijo lo siguiente en el pódcast Happy Sad Confused:

“Las mejores películas basadas en hechos reales nunca son de cuna a tumba, sino que tratan sobre un momento muy específico”.

Además, destacó la importancia de la época de los sesenta en la cultura estadounidense; junto con la fascinante historia de Dylan llegando a Nueva York con solo dos dólares en su bolsillo convirtiéndose en un ícono mundial en poco tiempo.

Igualmente, la película es llamativa porque Bob Dylan es una de las figuras más influyentes del arte a nivel mundial; no solo se ha destacado en la música, sino también por sus poéticas letras que le consiguieron un Premio Nobel de Literatura en 2016.

Por esta razón, desarrollar una película con un enfoque detallado en un momento crucial de la vida de Dylan, se ve como una novedad en el mar de biopics que cuentan con estructuras muy parecidas; como por ejemplo Bohemian Rhapsody y Maestro.

El año pasado se reveló que Timothée Chalamet interpretaría a Bob Dylan en una nueva película biográfica; lo que generó diferentes reacciones entre los fans del cantante.

No obstante, la producción ya arrancó y las fotografías del set permiten echar un vistazo a la trama. Se ve a Chalamet interpretando a un joven Bob Dylan en el crudo invierno de Nueva York, junto con su infaltable guitarra.

More photos of Timothée Chalamet as Bob Dylan on the set of ‘A Complete Unknown’ today! pic.twitter.com/KFURYH1oCD

— Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) March 17, 2024