Un cuento de Juan Rulfo que “predijo” los sismos del 19S

Juan Rulfo es uno de los escritores más memorables dentro de la literatura mexicana del siglo XX, a quién seguramente recuerdas por sus obras más célebres, como Pedro Páramo, El gallo de oro y desde luego, El llano en llamas, obra publicada en septiembre de 1953 y cuyo contenido consta de 17 cuentos.

El llano en llamas, que nos relata con su realismo mágico muchas de las problemáticas en los campos jaliscienses, ha llegado recientemente a la memoria de cientos de mexicanos consternados por los sismos ocurridos durante el mismo 19 de septiembre en diferentes años desde 1985, así como el resto de sismos que ocurren en el mismo mes.

El día del derrumbe

El día del derrumbe es uno de los 17 cuentos que podemos encontrar en El llano en llamas, el cual ha causado curiosidad en los usuarios de Twitter. El motivo ha sido la fecha tan similar a la del sismo de 1985, el de 2017 y el último de 2022, que fue la gota que derramó el vaso para que muchos comenzaran a cuestionar al universo.

Aunque este cuento fue escrito hace 69 años, los internautas lo toman como una predicción a los estrepitosos movimientos telúricos que acontecen en nuestra ciudad en septiembre.

Entre líneas, podemos leer una conversación entre dos personajes que mencionan un temblor septembrino.

-No en septiembre de este año, sino en el del pasado ¿O fue el antepasado, Melitón?

-No, fue el pasado.

-Sí, si yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día veintiuno. Óyeme, Melitón, ¿no fue el mero veintiuno de septiembre el mero día del temblor?

-Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el dieciocho.

-Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuxcacuesco. Hasta vi cuando se derrumbaron las casas como si estuvieran hechas de melcocha; nomás se retorcían así, haciendo muecas y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros, toda aterrorizada corriendo derecho a la iglesia dando de gritos.

Dichos diálogos resultan más que escalofriantes, pues los temblores que han azotado a la Ciudad de México se encuentran fechados entre el 19 y el 22 de septiembre.

Tres tristes temblores

El primer sismo que ocurrió en la Ciudad de México un 19 de septiembre fue en 1985 y más bien se considera un terremoto, pues su magnitud de 8.1 provocó cientos de muertes y estructuras en ruinas.

Tan solo 32 años después, el mismo 19 de septiembre, el terremoto volvería a nuestros territorios con una magnitud de 7.1 grados que de igual manera nos dejó un saldo alarmante de muertes y derrumbes.

Aunque pensamos que solo se había tratado de una coincidencia, hace tan solo unos días, el 19 de septiembre del año en curso, se repitió un sismo de 7.7 grados en la Ciudad de México, con decenas de estructuras dañadas, sin mencionar que desde hace muchos años, durante otros días diferentes del mismo septiembre, suelen presentarse sismos de menor magnitud.

Aunque existen diferentes teorías sobre los sismos septembrinos, se están abriendo nuevas líneas de investigación que podrían explicarnos por qué septiembre cuenta con las condiciones adecuadas para que se suscite un temblor. Lo cierto es que existen cosas en este mundo que, a veces, no tienen explicación.

Definitivamente, recordar este cuento de Juan Rulfo nos heló la sangre. ¿Tú, lo recordabas?

