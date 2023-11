¿Un anime basado en ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’?

By

Conoce todo lo que se sabe acerca del anime basado en 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. ¿Será esta increíble producción posible?

Hoy nos complace contarte una emocionante noticia que ha generado un gran revuelo en la comunidad gamer, en especial para los amantes de la saga Zelda.

Te contamos todos los detalles sobre el anime Castle of Town, el cual es un fanart creado por la empresa RwanLink y contará con un estilo de animación peculiar.

Castle of Town, el anime basado en The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Con el reciente éxito en taquilla que generó Mario Bros.: la película, una noticia sobre un posible cortometraje basado en Zelda conmocionó a los amantes de la franquicia.

Supuestamente, dicho material está siendo desarrollado con el estilo de animación japonesa del Studio Ghibli, quienes produjeron filmes como Mi vecino Totoro (1988), La princesa Mononoke (1997) y El viaje de Chihiro (2001).

El anime de Zelda lleva por título Castle Town y está basado en el popular juego de Nintendo, específicamente en la línea temporal de la entrega The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Este proyecto promete sumergirnos en un mundo fascinante y lleno de magia, mientras el estilo visual único de Studio Ghibli cobra vida en esta adaptación.

El resultado será seguramente una experiencia visualmente cautivadora, lo que ha generado enorme expectación entre los fanáticos de Zelda y de Studio Ghibli.

Un anime para los amantes de la franquicia Zelda

El proyecto ha captado la atención de la comunidad y muchos esperan con ilusión descubrir esta versión animada de Hyrule, el emblemático reino donde se desarrolla el juego.

Los seguidores de The Legend of Zelda podrán revivir momentos inolvidables de Ocarina of Time y explorar Castle Town con nuevos ojos.

La fecha de estreno del anime está prevista para el próximo 21 de noviembre, fecha que esperamos con ansia.

Además, la noticia de esta adaptación ha generado debates y especulaciones sobre qué aspectos del juego original se destacarán y cómo se desarrollarán los personajes.

¿Qué podemos esperar del anime Castle Town?

Una de las principales expectativas es cómo se retratará a Link, el héroe de la historia. Recordemos que durante toda la saga, nunca se ha escuchado al valiente guerrero emitir una sola palabra.

Con este peculiar estilo de animación, es interesante imaginar qué matices y profundidad tendrá el personaje en esta adaptación.

Además, el pueblo de Castle Town, que puedan sumergirse en sus calles, calabozos y bosques.

Este tranquilo y pintoresco lugar, lleno de coloridos personajes y emocionantes misterios, es un elemento clave en la historia de Ocarina of Time.

Los fanáticos esperan que el anime capture toda la esencia y encanto de Castle Town, permitiéndonos sumergirnos en sus calles, calabozos y bosques.

¿Te emociona este increíble anime de Zelda?

