TUDUM: Todo lo que debes saber sobre el evento para fans de Netflix

Tal y como lo hace Disney con su convención internacional cada tres años, la D23, Netflix también tendrá un evento global de nombre TUDUM, para anunciar nuevos proyectos, primeras imágenes y tráilers de series y películas que están por estrenar.

¿Qué es TUDUM de Netflix?

El nombre con el que Netflix ha bautizado a este enorme evento virtual corresponde al sonido que todos reconocemos cuando la “N” roja aparece al inicio de cada película o serie de la plataforma. “Lo sabes cuando lo oyes, pero rara vez lo ves escrito”, dice Netflix en un comunicado.

En este primer evento global de Netflix se revelarán materiales, detalles, imágenes y adelantos de más de setenta series y películas. Es por eso que la duración aproximada, según Netflix, será de tres horas.

Entre algunas de las producciones sobre las que Netflix dará a conocer nuevos detalles están: Emily en París, La casa de papel, Ozark, Rebelde, Stranger Things, The Umbrella Academy, The Witcher, Cobra Kai y The Crown.

Además de dar a conocer todo sobre las producciones a futuro de Netflix, también habrá un escenario en el que ejecutivos de la plataforma y estrellas invitadas de algunas de las series y películas estarán presentes para interactuar con los fans que vean la transmisión en vivo.

Aunque Netflix no ha confirmado quiénes serán los invitados, algunos de los actores que han promocionado el evento han sido Gaten Matarazzo, una de las estrellas favoritas de Stranger Things, Jason Bateman, protagonista de Ozark, y Chris Hemsworth, quien también ya ha protagonizado varias películas originales de Netflix como Extraction y Escape From Spiderhead.



¿Cómo y en dónde ver el gran evento para fans de Netflix?

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre a las 11:00 am en horario de México. La transmisión será en vivo desde los canales de YouTube, Twitter y Twitch de Netflix.

Además, previo al inicio oficial del evento habrá antesalas especiales que iniciarán a las 6:00 am en donde se destacarán algunas series y películas coreanas e indias, así como contenido de anime. Habrá muchas noticias y sorpresas a lo largo de tres horas y en HolaTelcel también podrás conocer todos los detalles revelados en caso de que te pierdas el emblemático evento. 😉

