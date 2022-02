Tráileres de películas y series que serán estrenados durante el SB 2022

El supertazón es uno de los eventos más vistos a nivel global por lo que no es de sorprenderse que los estudios de cine quieran presentar por primera vez los tráileres de las películas en las que se encuentran trabajando en este evento. Durante la madrugada del domingo 13 al lunes 14 de febrero se llevará a cabo el mayor evento deportivo de fútbol americano del año y estos serán los avances que podremos disfrutar ese domingo.

Los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Angeles paralizarán a todo el mundo desde el SoFi Stadium de Inglewood, California. Un evento tan emotivo resulta ser la ocasión perfecta para presentarnos los estrenos de los tráileres de las series y películas que estarán próximas a lanzarse.

Universal: Posibles estrenos de tráileres durante el SB 2022

Los estudios cinematográficos quieren presentar en este esperado evento su cartelera para 2022. Uno de los estudios que lleva a cabo consecuentemente esta práctica es Universal Pictures por lo que es muy probable que veamos algo de Jurassic World: Dominio o de Minions: el origen de Gru. Además, Universal podría tener preparados estrenos para todos los gustos, pues uno de los posibles tráileres a estrenar es el de la cinta de horror Nope, y para los que prefieran recibir una dotación de nostalgia, el estudio puede cambiarnos la jugada al presentar el tráiler de la tan esperada serie Bel Air.

Lee: ¡Eminem, Kendrick Lamar y Snoop Dogg en el ‘show’ de medio tiempo del SB!

Disney: Posibles estrenos de tráileres durante el SB 2022

No tenemos claro qué va a presentar Disney, pero cualquier estreno por parte de la productora podría hacer estallar el estadio SoFi. Tomando en cuenta que bajo la manga podría presentar estrenos como el de Doctor Strange en el multiverso de la locura y el de Caballero Luna o incluso podríamos llegar a ver un avance de Thor: Love and Thunder. Y no debemos olvidar a Disney Pixar, quienes podrían llegar a presentarnos los avances de Red y de la esperada LightYear.

Si quieres revivir tus películas favoritas de Disney y Pixar, recuerda que puedes volver a ver cualquiera de ellas con tu Plan Max Play con Disney+. Además, entérate de las novedades de tus personajes favoritos de Marvel navegando en #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Paramount: Posibles estrenos de tráileres durante el SB 2022

Paramount es uno de los estudios que también apuestan siempre por estrenar sus tráileres de películas durante el SB. Por lo que estamos ansiosos de ver algún avance de Sonic: La Película 2 o de La ciudad perdida. Otro de los avances más esperados es el de Top Gun: Maverick pues no podemos esperar para ver a Tom Cruise encarnar nuevamente a uno de sus personajes más icónicos.

Lee: ¡CDMX festejará San Valentín con el Festival de Los Simpson este 2022